Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στο Βερολίνο όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε ανθρώπους στο Βερολίνο, τραυματίζοντας αρκετούς, μεταξύ των οποίων παιδιά.

Οι γερμανικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εκτιμούν ότι πρόκειται για ατύχημα, ενώ ο οδηγός έχει συλληφθεί.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Wedding του Βερολίνου γύρω στις 13:10 τοπική ώρα, ενώ σύμφωνα με τη γερμανική Bild, εκείνη την ώρα κινούνταν στο σημείο αρκετές σχολικές ομάδες.

Εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Βερολίνου ανέφερε ότι μία συνοδός τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ αρκετά παιδιά έχουν υποστεί ελαφρούς τραυματισμούς.

