Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η Βουλγαρία ανακοίνωσε ξέσπασμα της γρίπης των πτηνών σε ορνιθοτροφείο

Ο ιός H5N1 εντοπίσθηκε ανάμεσα σε 7.669 πουλερικά ορνιθοτροφείου και προκάλεσε το θάνατο 764 πουλερικών - Η Ευρώπη αντιμετωπίζει εποχική αύξηση της νόσου

Bird flu

Η Βουλγαρία ανακοίνωσε ξέσπασμα της γρίπης των πτηνών σε ορνιθοτροφείο της χώρας, ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός για την Υγεία των Ζώων (WOAH), καθώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει εποχική αύξηση της θανατηφόρας νόσου.

Ο ιός H5N1 εντοπίσθηκε ανάμεσα σε 7.669 πουλερικά ορνιθοτροφείου στο χωριό Μαρίτσα και προκάλεσε το θάνατο 764 πουλερικών, ανακοίνωσε ο WOAH που έχει την έδρα του στο Παρίσι, επικαλούμενος αναφορά από τις βουλγαρικές Αρχές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ιός γρίπη πτηνών Βουλγαρία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark