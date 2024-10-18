Η Βουλγαρία ανακοίνωσε ξέσπασμα της γρίπης των πτηνών σε ορνιθοτροφείο της χώρας, ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός για την Υγεία των Ζώων (WOAH), καθώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει εποχική αύξηση της θανατηφόρας νόσου.
Ο ιός H5N1 εντοπίσθηκε ανάμεσα σε 7.669 πουλερικά ορνιθοτροφείου στο χωριό Μαρίτσα και προκάλεσε το θάνατο 764 πουλερικών, ανακοίνωσε ο WOAH που έχει την έδρα του στο Παρίσι, επικαλούμενος αναφορά από τις βουλγαρικές Αρχές.
