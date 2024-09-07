Οι αμερικανικές υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν χθες Παρασκευή ότι ασθενής επιβεβαιώθηκε με εργαστηριακές εξετάσεις πως έχει μολυνθεί από την γρίπη των πτηνών χωρίς να έχει καμιά γνωστή επαφή με ζώο-φορέα, περίπτωση χωρίς προηγούμενο στις ΗΠΑ.

Ως χθες, τα κρούσματα της γρίπης των πτηνών που είχαν εντοπιστεί στη χώρα είχαν σύνδεση με τον κτηνοτροφικό ή πτηνοτροφικό κόσμο.

Όμως η εισαγωγή την 22η Αυγούστου εγείρει ερωτήματα για τις αμερικανικές αρχές, οι οποίες ζήτησαν να διενεργηθούν επιπρόσθετες εξετάσεις.Το αποτέλεσμα ήταν πως πράγματι επρόκειτο για κρούσμα της γρίπης των πτηνών, ανέφεραν σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησαν τα ομοσπονδιακά Κέντρα Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών (CDC) και οι τοπικές υγειονομικές αρχές της συγκεκριμένης κεντρικής αμερικανικής πολιτείας.

«Δεν έχει εντοπιστεί καμιά περίπτωση μετάδοσης σε στενή επαφή (του ασθενούς)», διευκρίνισαν τα CDC.

Το 14ο κρούσμα στις ΗΠΑ

Πρόκειται για το 14ο κρούσμα που εντοπίζεται στις ΗΠΑ φέτος και το πρώτο στο οποίο ο ασθενής δεν είχε γνωστή επαφή με μολυσμένο ζώο ή πτηνό.

Από την άνοιξη έχει εκδηλωθεί επιδημία της γρίπης των πτηνών στη χώρα, με ασυνήθιστα χαρακτηριστικά: η ασθένεια, που πάνω απ’ όλα πλήττει εκτρεφόμενα και άγρια πτηνά, πλέον εξαπλώνεται στις αγελάδες.

Το πρώτο κρούσμα, στο Τέξας, στις νότιες ΗΠΑ, ανακοινώθηκε την 1η Απριλίου. Ήταν η πρώτη γνωστή περίπτωση παγκοσμίως που μεταδόθηκε ο ιός της γρίπης των πτηνών από αγελάδα σε άνθρωπο.

Ωστόσο δεν έχει καταγραφεί κανένα κρούσμα της ασθένειας σε αγελάδες που εκτρέφονται κυρίως για το γάλα τους στο Μιζούρι.

Ειδικοί ανησυχούν για τον αυξανόμενο αριθμό θηλαστικών που μολύνονται από την ασθένεια, παρά το γεγονός πως τα κρούσματα σε ανθρώπους παραμένουν λιγοστά. Ο λόγος που ανησυχούν είναι ότι η ευρεία διάδοση διευκολύνει την μετάλλαξη του ιού, που μπορεί προοδευτικά να αποκτήσει χαρακτηριστικά που θα έκαναν ευκολότερη τη μετάδοσή του από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Ο κίνδυνος για τον πληθυσμό «παραμένει χαμηλός», καθησύχασαν πάντως χθες τα CDC, που ως αυτό το στάδιο δεν αλλάζουν τις συστάσεις τους για την αντιμετώπιση της επιδημίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

