Πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ, το Theodore Roosevelt, έφτασε σήμερα στο λιμάνι Μπουσάν της Νότιας Κορέας για τη διεξαγωγή κοινών στρατιωτικών ασκήσεων αυτόν τον μήνα με τη χώρα αυτή και την Ιαπωνία, ανακοίνωσε το πολεμικό ναυτικό της Νότιας Κορέας.

Οι ηγέτες των τριών χωρών αποφάσισαν σε σύνοδο κορυφής που διεξήχθη στο Καμπ Ντέιβιντ τον Αύγουστο του 2023 να διεξάγουν ετήσια στρατιωτικά εκπαιδευτικά γυμνάσια, ενώ καταδίκασαν την «επικίνδυνη και επιθετική συμπεριφορά» της Κίνας στην αμφισβητούμενη θαλάσσια οδό της Νότιας Σινικής Θάλασσας.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επισκέφθηκε τη Βόρεια Κορέα αυτήν την εβδομάδα για πρώτη φορά εδώ και 24 χρόνια και υπέγραψε συμφωνία με τον ηγέτη της Κιμ Γιονγκ Ουν, η οποία περιελάμβανε δέσμευση αμοιβαίας άμυνας.

Ήταν μια από τις πιο σημαντικές κινήσεις της Ρωσίας στην Ασία εδώ και χρόνια, η οποία, όπως την περιέγραψε ο Κιμ, ισοδυναμεί με συμμαχία.

Η επίσκεψη αυτή έγινε επτά μήνες μετά το ταξίδι στη Νότια Κορέα άλλου αμερικανικού αεροπλανοφόρου, του Carl Vinson, σε ένδειξη εκτεταμένης αποτροπής ενάντια στο πυρηνικό και πυραυλικό πρόγραμμα της Βόρειας Κορέας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

