Σημαντικό προβάδισμα του Δημοκρατικού Συναγερμού, δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα από την καταμέτρηση των ψήφων στις βουλευτικές εκλογές της Κύπρου.

Στις 6 ανακοινώθηκε από την τηλεόραση του ΡΙΚ το αποτέλεσμα της δημοσκόπησης εξόδου από την κάλπη, που διενήργησε η δημόσια ραδιοτηλεόραση της Κύπρου, σε συνεργασία με την εταιρεία Cypronetwok, για τις βουλευτικές εκλογές στη Μεγαλόνησο.

Τα αποτελέσματα είναι:

ΔΗΣΥ: 22,5 – 25.5 %

ΑΚΕΛ: 21- 24%

ΕΛΑΜ: 10.5 – 12.5 %

ΔΗΚΟ: 8 – 10 %

ΑΛΜΑ: 4.5 – 5.5 %

Άμεση Δημοκρατία: 5.5 – 7.5 %

Volt: 3 – 4 %

ΕΔΕΚ: 3 – 4 %

Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών: 2-3 %

ΔΗΠΑ: 2-3 %

Κίνημα Κυνηγών: 2-3 %

Άλλο: 6-8 %

Στο 33,6% η αποχή παγκύπρια, ψήφισαν 378.150 ψηφοφόροι

Ένας στους τρεις ψηφοφόρους αποφάσισε να μην προσέλθει στις κάλπες, αφού η αποχή καταγράφηκε παγκύπρια στο 33,6%. Το τελικό ποσοστό συμμετοχής στις βουλευτικές εκλογές του 2026 ανήλθε στο 66,4%.

Σύμφωνα με τον Γενικό Έφορο Εκλογών Ελίκκο Ηλία, στις εκλογές της Κυριακής προσήλθαν 378.150 ψηφοφόροι, από 569.182 που είχαν δικαίωμα ψήφου.

Σε σύγκριση με τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές του 2021, η συμμετοχή ήταν αυξημένη μόλις κατά 2,5%.

Σύμφωνα με τον κ. Ηλία, στα 13 εκλογικά κέντρα του εξωτερικού ψήφισαν συνολικά 4.374 άτομα από σύνολο 6.501 δηλώσεων που είχαν υποβληθεί.

Στα 13 εκλογικά κέντρα που λειτούργησαν για την εκλογή Αντιπροσώπου της Θρησκευτικής Ομάδας των Μαρωνιτών, ψήφισαν 3.175 άτομα, από σύνολο 4.624 εγγεγραμμένων εκλογέων ή ποσοστό 68,7%.

Στη Λευκωσία, το τελικό ποσοστό συμμετοχής ανήλθε στο 67,2%, καταγράφοντας αύξηση σε σύγκριση με το 2021 κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες. Η συμμετοχή σε αυτές τις εκλογές στην πρωτεύουσα ήταν αυξημένη σε σύγκριση με τις ευρωεκλογές (65,8%), αλλά δεν έφτασε τα ποσοστά συμμετοχής των προεδρικών εκλογών (72,8%).

Η προσέλευση στη Λεμεσό ήταν αυξημένη μόλις κατά 0,9% σε σύγκριση με τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές και έφτασε το 61,9%. Ήταν, όμως, αρκετά χαμηλότερα από τις προηγούμενες προεδρικές (69,3%) και ευρωβουλευτικές (65,4%).

Η Αμμόχωστος ήταν η μόνη επαρχία στην οποία καταγράφηκε μείωση στη συμμετοχή σε σύγκριση με τις προηγούμενες βουλευτικές, κατά 0,8%, παρόλο που κατέγραψε το ψηλότερο ποσοστό συμμετοχής παγκύπρια, φτάνοντας το 72,3%. Το ποσοστό ήταν παρόμοιο με αυτό των προεδρικών (73%), αλλά κάτω από αυτό των ευρωεκλογών (76,4%).

Στη Λάρνακα η συμμετοχή αυξήθηκε κατά 3,3% σε σύγκριση με το 2021, φτάνοντας το 67,3%. Το ποσοστό είναι αρκετά χαμηλότερο από τα ποσοστά που κατέγραψε η προσέλευση στις προεδρικές (72,3%) και στις ευρωεκλογές (70,3%).

Στην Πάφο η συμμετοχή στις εκλογές κινήθηκε στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, φτάνοντας το 71% (2021: 70,3%). Η προσέλευση ξεπέρασε αυτή των ευρωεκλογών (69,9%), αλλά όχι των προεδρικών (75,6%).

Η μεγαλύτερη αύξηση στη συμμετοχή σε σύγκριση με το 2021 καταγράφηκε στους ψηφοφόρους του εξωτερικού, που έφτασαν το 67,3%, κατά 5,4 ποσοστιαίες μονάδες περισσότερο από το 2021. Το ποσοστό συμμετοχής είναι αυξημένο σε σύγκριση και με τις ευρωεκλογές (61,6%), αλλά μειωμένο σε σύγκριση με τις προεδρικές (73,5%).

Πηγή: skai.gr

