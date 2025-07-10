Μια Βορειοκορεάτισσα λιποτάκτης στη Νότια Κορέα, θα μηνύσει τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν και άλλους 4 αξιωματούχους της Πιονγιάνγκ για κακοποιήσεις που αντιμετώπισε ενώ κρατούνταν στη χώρα.

Η Τσόι Μιν-κιουνγκ διέφυγε από τη Βόρεια Κορέα στην Κίνα το 1997, αλλά επαναπατρίστηκε βίαια το 2008. Κατά την επιστροφή της, όπως κατήγγειλε, φυλακίστηκε σε κέντρο κράτησης στη βορειοανατολική κομητεία Ονσόνγκ, βασανίστηκε και κακοποιήθηκε σεξουαλικά από το καθεστώς.

North Korean defector to sue Kim Jong Un for abuse https://t.co/8bNCCzmT75 — BBC News (UK) (@BBCNews) July 10, 2025

Η Τσόι κατάφερε ξανά να φύγει από τη Βόρεια Κορέα το 2012 και εγκαταστάθηκε στη Νότια Κορέα.

Στην αγωγή της αναφέρει ότι το ψυχολογικό τραύμα από την κακοποίηση που υπέστη παραμένει και ότι συνεχίζει να βασίζεται σε φαρμακευτική αγωγή.

Σύμφωνα με το BBC, οι αστικές και ποινικές κατηγορίες εναντίον του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, αναμένεται να κατατεθούν στον εισαγγελέα της Σεούλ, αύριο, Παρασκευή.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που λιποτάκτης γεννημένος στη Βόρεια Κορέα κινείται νομικά κατά του καθεστώτος, δήλωσε η ομάδα ανθρωπίνων δικαιωμάτων με έδρα τη Νότια Κορέα NKDB, που βοηθά την Τσόι.

«Εύχομαι ειλικρινά αυτό το μικρό βήμα να γίνει ακρογωνιαίος λίθος για την αποκατάσταση της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ώστε να μην υποφέρουν άλλοι αθώοι Βορειοκορεάτες υπό αυτό το βάναυσο καθεστώς», δήλωσε η Τσόι, σύμφωνα με δήλωση του Κέντρου Βάσεων Δεδομένων για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα της Βόρειας Κορέας (NKDB).

«Ως θύμα βασανιστηρίων και επιζήσασα του βορειοκορεατικού καθεστώτος, φέρω βαθιά και επείγουσα ευθύνη να θεωρήσω τη δυναστεία των Κιμ υπόλογη για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας», είπε.

N. Korean defector to file lawsuits in S. Korea against Kim Jong-un over human rights crimes https://t.co/HM4rqRP8fW — Yonhap News Agency (@YonhapNews) July 9, 2025

Το NKDB αναφέρει ότι σχεδιάζει επίσης να παραπέμψει την υπόθεση της Τσόι στα Ηνωμένα Έθνη και στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Τα δικαστήρια της Νότιας Κορέας έχουν στο παρελθόν αποφανθεί κατά της Βόρειας Κορέας για παρόμοιους ισχυρισμούς κακοποίησης που υπέβαλαν Νοτιοκορεάτες, αλλά τέτοιες ετυμηγορίες είναι σε μεγάλο βαθμό συμβολικές και αγνοούνται από την Πιονγιάνγκ.



Πηγή: skai.gr

