Του Γιάννη Χανιωτάκη

Ευθεία επίθεση στο Reform UK και τον ηγέτη του Νάιτζελ Φάρατζ εξαπέλυσε η Εθνική Εκπαιδευτική Ένωση (NEU), η μεγαλύτερη ένωση διδασκόντων στο Ηνωμένο Βασίλειο, χαρακτηρίζοντας το κόμμα ως «ακροδεξιό» και «ρατσιστικό».

Κατά τη διάρκεια του ετήσιου συνεδρίου της, τα μέλη της NEU ενέκριναν ψήφισμα που καταδικάζει ανοιχτά το κόμμα, ενώ ο γενικός γραμματέας της, Ντάνιελ Κεμπέντε αποκάλεσε τον Φάρατζ «φθηνή απομίμηση του Ντόναλντ Τραμπ».

Το ψήφισμα αναφέρει ότι «ακροδεξιές και ρατσιστικές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένου του Reform UK, επιχειρούν να εκμεταλλευτούν την απόγνωση, τη φτώχεια και την κοινωνική αποξένωση, προβάλλοντας ως αποδιοπομπαίους τράγους πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο, μουσουλμάνους, Εβραίους και άλλους που δεν συνάδουν με τις ιδέες τους».

Όπως σημειώνει ο Guardian, ομιλητές υπέρ της πρότασης υποστήριξαν ότι ορισμένοι υποψήφιοι και ακτιβιστές του Reform UK «έχουν υπάρξει μέλη φασιστικών οργανώσεων ή υποστήριξαν τις απόψεις τους».

Η Κάθριν Νορούζι, εκπρόσωπος της NEU από το Νότιγχαμ, δήλωσε: «Πρέπει να αποκαλούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Το Reform UK είναι ένα ρατσιστικό κόμμα και οφείλουμε να διεξάγουμε εκστρατεία εναντίον του. Οι πολιτικές τους έχουν σχεδιαστεί για να υποκινούν τον φόβο και τον διχασμό. Ως ένωση, πρέπει να δείξουμε θάρρος και να τους αντιταχθούμε με σαφήνεια. Και πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουμε το πολιτικό μας ταμείο ώστε να αποτρέψουμε την εκλογή κομμάτων ή υποψηφίων που προωθούν ρατσιστικές ή φασιστικές ιδέες».

Ωστόσο, υπήρξαν και φωνές μέσα στην ένωση που προειδοποίησαν ότι η κίνηση αυτή μπορεί να λειτουργήσει υπέρ του Φάρατζ, δίνοντάς του περισσότερα «όπλα» για να στραφεί εναντίον της ένωσης.

Ερωτηθείς για το σχετικό ψήφισμα, ο ηγέτης του Reform UK περιέγραψε τον γενικό γραμματέα της NEU Ντάνιελ Κεμπέντε ως «αυτοαποκαλούμενο μαρξιστή… κάποιον που είναι απολύτως αποφασισμένος ότι τα παιδιά μας πρέπει να δηλητηριαστούν στο σχολείο, το μυαλό τους να δηλητηριαστεί για οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτή τη χώρα».

Ο Κεμπέντε ανέφερε από την πλευρά του: «Η Εθνική Εκπαιδευτική Ένωση επιβεβαίωσε σήμερα τη δέσμευσή της να αμφισβητήσει τον ρατσισμό και να δείξει όλους εκείνους που προσπαθούν να πυροδοτήσουν το μίσος, τον διχασμό και τη βία. Ως εκπαιδευτικοί, είμαστε αποφασισμένοι ο ρατσισμός να μην έχει θέση στα σχολεία μας ή στους δρόμους μας. Οφείλουμε σε αυτήν και στις μελλοντικές γενιές παιδιών και νέων να σταθούμε και να αγωνιστούμε για το δικαίωμά τους να μεγαλώνουν σε μια κοινωνία απαλλαγμένη από ρατσισμό, αντισημιτισμό, ισλαμοφοβία και κάθε μορφή μίσους και προκατάληψης».

Πηγή: skai.gr

