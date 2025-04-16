Νεό διαπραγματευτή για το διεθνές εμπόριο διόρισε το Πεκίνο

Η Κίνα διόρισε απροσδόκητα σήμερα νέο εμπορικό διαπραγματευτή, θέση κλειδί σε οποιεσδήποτε συνομιλίες για τη διευθέτηση του κλιμακούμενου δασμολογικού πολέμου με τις ΗΠΑ, αντικαθιστώντας τον βετεράνο τσάρο του εμπορίου Γουάνγκ Σοουβέν με τον Κινέζο απεσταλμένο στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου.

Ο Λι Τσενγκγκάνγκ, 58 ετών, πρώην βοηθός υπουργός Εμπορίου στη διάρκεια της πρώτης κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, αντικαθιστά τον 59χρονο Γουάνγκ, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείου Ανθρώπινων Πόρων και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Δεν είναι σαφές αν ο Γουάνγκ, ο οποίος είχε αναλάβει το 2022 τη δεύτερη θέση στην ιεραρχία του υπουργείου Εμπορίου, ανέλαβε κάποιο αξίωμα αλλού. Το όνομά του δεν υπάρχει πλέον στην ηγετική ομάδα του υπουργείου, όπως φαίνεται σήμερα στον ιστότοπό του.

Το υπουργείο δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με την αλλαγή, για την οποία δεν δίνεται κάποια εξήγηση στην ανακοίνωση του υπουργείου Ανθρώπινων Πόρων.

Η αλλαγή στην ηγεσία του υπουργείου Εμπορίου έρχεται σε μια στιγμή που το Πεκίνο έχει υιοθετήσει σκληρή στάση στον εντεινόμενο εμπορικό πόλεμο με την Ουάσινγκτον, ο οποίος προκλήθηκε από τους υψηλούς δασμούς που επέβαλε ο Τραμπ σε είδη που εισάγονται από την Κίνα.

Η απροσδόκητη αλλαγή πραγματοποιείται επίσης ενώ ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ διεξάγει περιοδεία στη Νοτιοανατολική Ασία για να ενισχύσει τους οικονομικούς και εμπορικούς δεσμους με γειτονικές χώρες εν μέσω της αντιπαράθεσης με τις ΗΠΑ.

Ο υπουργός Εμπορίου Γουάνγκ Γουεντάο ήταν μεταξύ των υψηλόβαθμων αξιωματούχων που συνοδεύουν τον Σι στην επίσκεψη που πραγματοποιεί αυτή την εβδομάδα στο Βιετνάμ, τη Μαλαισία και την Καμπότζη.

«Μπορούμε μόνο να κάνουμε εικασίες όσον αφορά το γιατί έγινε αυτή η αλλαγή αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή· όμως μπορεί να είναι ότι, κατά την άποψη της κορυφαίας κινεζικής ηγεσίας, με δεδομένο το ότι οι εντάσεις συνεχίζουν να κλιμακώνονται, χρειάζεται κάποιος άλλος για να άρει το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκονται οι δύο χώρες (σ.σ.: η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες) και να αρχίσουν τελικά να διαπραγματεύονται», λέει ο Αλφρέντο Μοντουφάρ-Ελού, υψηλόβαθμος σύμβουλος στο Κέντρο για την Κίνα της δεξαμενής σκέψης Conference Board.

Αντίθετα, από πολλές άλλες χώρες, οι οποίες απάντησαν στα σχέδια του Τραμπ για τιμωρητικούς δασμούς επιδιώκοντας διμερείς συμφωνίες με την Ουάσινγκτον, το Πεκίνο επέβαλε ως απάντηση τους δικούς του δασμούς σε αμερικανικά αγαθά και δεν έχει επιδιώξει συνομιλίες, για τις οποίες λέει πως μπορεί να πραγματοποιηθούν μόνο στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού και της ισότητας.

Η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε χθες, Τρίτη, πως ο Τραμπ είναι ανοικτός στη σύναψη μιας εμπορικής συμφωνίας με την Κίνα, όμως επέμεινε ότι το Πεκίνο θα πρέπει να κάνει την πρώτη κίνηση και ότι η Κίνα έχει ανάγκη «τα χρήματά μας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

