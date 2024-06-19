Το μεσημέρι του Σαββάτου ξεκινά στη Βουλή της Βόρειας Μακεδονίας η διήμερη συζήτηση επί των προγραμματικών δηλώσεων της νέας κυβέρνησης, της οποίας θα ηγηθεί το δεξιό VMRO-DPMNE, με πρωθυπουργό τον αρχηγό του κόμματος αυτού, Χρίστιαν Μίτσκοσκι. Η συνεδρίαση αυτή της Βουλής θα ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τα μεσάνυχτα της Κυριακής (23/06) με την ονομαστική ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση.

Ο εντολοδόχος πρωθυπουργός Χρίστιαν Μίτσκοσκι, σε χθεσινοβραδινή συνέντευξή του στον μεγαλύτερο σε τηλεθέαση τηλεοπτικό σταθμό των Σκοπίων, ανέφερε ότι στην ορκωμοσία της κυβέρνησής του θα χρησιμοποιήσει τη συνταγματική ονομασία της χώρας (σ.σ. Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας). Ωστόσο δεν διευκρίνισε πώς θα αποκαλέσει τη χώρα κατά την ανάγνωση των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησής του.

Ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι συμπλήρωσε πως θα χρησιμοποιεί τη συνταγματική ονομασία της χώρας του και στις επαφές του στο εξωτερικό.

Ωστόσο, στο εσωτερικό της χώρας, τόσο στις δημόσιες εμφανίσεις του, όσο και στις δηλώσεις του θα χρησιμοποιεί το όνομα «Μακεδονία», διότι, όπως είπε, γι΄αυτόν το όνομα της χώρας και της πατρίδας του είναι «Μακεδονία».

«Όπως έχω πει επανειλημμένως, στις δηλώσεις μου και στις ομιλίες μου εδώ στη χώρα θα χρησιμοποιώ πάντα το όνομα Μακεδονία, διότι για εμένα αυτό είναι το όνομα της χώρας και της πατρίδας μου και επ' αυτού δεν πρέπει να υπάρξει η παραμικρή αμφιβολία [...]. Για το θέμα αυτό δεν προτίθεμαι να προβώ σε κανένα συμβιβασμό στο μέλλον». «Εξάλλου, αυτό συνιστά το κατοχυρωμένο ανθρώπινο δικαίωμά μου» ανέφερε ο Μίτσκοσκι.

Στη νέα κυβέρνηση της χώρας, της οποίας θα ηγηθεί το VMRO-DPMNE θα συμμετέχουν ακόμη ο αντιπολιτευόμενος αλβανικός συνασπισμός «Αξίζει» και το νεοσύστατο σλαβικό κόμμα «Ξέρω», του δημάρχου του Κουμάνοβο, Μάξιμ Ντιμιτρίεφσκι.

Η τρικομματική αυτή κυβέρνηση θα διαθέτει στη Βουλή τη στήριξη 78 βουλευτών, εκ των 120 που αριθμεί συνολικά η Βουλή, ενώ όπως έχει δηλώσει νωρίτερα ο Μίτσκοσκι, τουλάχιστον ακόμη δύο βουλευτές άλλων κομμάτων θα στηρίξουν τη νέα κυβέρνηση και αυτή θα έχει πλειοψηφία 2/3 στη Βουλή.

Η νέα κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας προκύπτει μετά τις βουλευτικές εκλογές στη χώρα, που διεξήχθησαν στις 8 Μαϊου, στις οποίες πρώτο κόμμα ήρθε το VMRO-DPMNE, καταλαμβάνοντας 58 εκ των 120 εδρών της Βουλής. Από 18 έδρες κατέλαβαν το απερχόμενο κυβερνών Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SDSM) και το απερχόμενο συγκυβερνών αλβανικό κόμμα DUI. O συνασπισμός τεσσάρων αντιπολιτευόμενων αλβανικών κομμάτων με την επωνυμία «Αξίζει» κατέλαβε 14 έδρες, ενώ από έξι έδρες εξασφάλισαν το εθνικιστικό, φιλορωσικό κόμμα «Αριστερά» και το κόμμα «Ξέρω».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

