Δύο νεκροί σε ουκρανικό βομβαρδισμό στο Ντονέτσκ

Ένας άνδρας και μια γυναίκα σκοτώθηκαν σήμερα το πρωί σε ουκρανικό βομβαρδισμό στο Ντονέτσκ, δήλωσε ο διορισμένος από τη Ρωσία δήμαρχος της πόλης Αλεξέι Κουζμίν.
Δύο άλλοι άνθρωποι μεταξύ των οποίων ένα παιδί, τραυματίσθηκαν σε παρόμοιες συνθήκες πρόσθεσε ο διορισθείς από τη Ρωσία κυβερνήτης της κατεχόμενης περιοχής του Ντονέτσκ, Ντενίς Πουσίλιν.
Πηγή: skai.gr
- Μαίνονται οι μεγάλες πυρκαγιές στο Νέο Μεξικό - Τουλάχιστον 7.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους (Φωτογραφίες)
- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Βάρης-Κορωπίου λόγω της πυρκαγιάς - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
- Απειλές ξανά από τη Μόσχα για αντίποινα προς τη Δύση αν κατασχεθούν έσοδα από τα περιουσιακά στοιχεία της
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.