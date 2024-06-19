Δύο νεκροί σε ουκρανικό βομβαρδισμό στο Ντονέτσκ

Ένας άνδρας και μια γυναίκα σκοτώθηκαν σήμερα το πρωί σε ουκρανικό βομβαρδισμό στο Ντονέτσκ, δήλωσε ο διορισμένος από τη Ρωσία δήμαρχος της πόλης Αλεξέι Κουζμίν.

Δύο άλλοι άνθρωποι μεταξύ των οποίων ένα παιδί, τραυματίσθηκαν σε παρόμοιες συνθήκες πρόσθεσε ο διορισθείς από τη Ρωσία κυβερνήτης της κατεχόμενης περιοχής του Ντονέτσκ, Ντενίς Πουσίλιν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.