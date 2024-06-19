Λογαριασμός
Δύο νεκροί σε ουκρανικό βομβαρδισμό στο Ντονέτσκ

Σύμφωνα με τον διορισμένο από τη Ρωσία δήμαρχο του Ντονέτσκ, ένας άνδρας και μία γυναίκα σκοτώθηκαν σε ουκρανική επίθεση

Ουκρανία

Ένας άνδρας και μια γυναίκα σκοτώθηκαν σήμερα το πρωί σε ουκρανικό βομβαρδισμό στο Ντονέτσκ, δήλωσε ο διορισμένος από τη Ρωσία δήμαρχος της πόλης Αλεξέι Κουζμίν.

Δύο άλλοι άνθρωποι μεταξύ των οποίων ένα παιδί, τραυματίσθηκαν σε παρόμοιες συνθήκες πρόσθεσε ο διορισθείς από τη Ρωσία κυβερνήτης της κατεχόμενης περιοχής του Ντονέτσκ, Ντενίς Πουσίλιν.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Πόλεμος στην Ουκρανία ΝΤΟΝΕΤΣΚ Νεκροί
