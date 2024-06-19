Δύο πυρκαγιές ανάγκασαν χθες, Τρίτη, τουλάχιστον 7.000 ανθρώπους να απομακρυνθούν από τις εστίες τους σε ορεινή περιοχή του Νέου Μεξικού, στις νοτιοδυτικές ΗΠΑ, όπου κατέστρεψαν πάνω από 500 κτίρια.

Επίσης, σύμφωνα με το Associated Press ένα άτομο έχασε τη ζωή του, χωρίς ωστόσο να δοθούν από τις τοπικές αρχές περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι μεγάλες αυτές φωτιές ξέσπασαν τη Δευτέρα σε αγροτική περιοχή της πολιτείας, σε απόσταση περίπου μιάμισης ώρας με το αυτοκίνητο από τα σύνορα με το Μεξικό. Αυτές έχουν περικυκλώσει κυρίως το Ρουιντόσο, ένα χωριό οι κάτοικοι του οποίου απομακρύνθηκαν εσπευσμένα.

Fire Horror In New Mexico: The entire town of Ruidoso, New Mexico, nearly 8,000 people were evacuated.

The South Fork, Salt, and Penn Scott Fires have turned into this town’s worst nightmare. #Wildfire #NewMexico pic.twitter.com/pFelMXoGeh — John Cremeans USA (@JohnCremeansUSA) June 18, 2024

«Ζητώ άμεσα από τους κατοίκους του Ρουιντόσο και των περιχώρων του να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να ακολουθούν τις επίσημες οδηγίες για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος», σημείωσε η κυβερνήτρια της πολιτείας Μισέλ Λούχαν Γκρίσαμ, κηρύσσοντας την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Χθες το μεσημέρι, οι δύο πυρκαγιές είχαν κάψει περίπου 80 τετραγωνικά χιλιόμετρα και δεν είχαν τεθεί καθόλου υπό έλεγχο, σύμφωνα με τις αρχές.

Η φωτιά «είναι ιδιαίτερα σφοδρή» και εξαπλώθηκε γρήγορα, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση.

Η κατάσταση βελτιώνεται, αλλά οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ισχυροί άνεμοι θα περιπλέξουν τις προσπάθειες κατάσβεσης των πυρκαγιών.

Το Νέο Μεξικό αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια ξηρασία, η οποία επιδεινώθηκε από την κλιματική αλλαγή.

Παράλληλα στην Καλιφόρνια, επίσης στο δυτικό τμήμα των ΗΠΑ, μαίνεται η μεγαλύτερη πυρκαγιά που έχει αντιμετωπίσει φέτος η πολιτεία αυτή, σε αγροτική περιοχή βορειοδυτικά του Λος Άντζελες. Αυτή έχει καταστρέψει πάνω από 60 τετραγωνικά χιλιόμετρα βλάστησης από το Σάββατο. Χθες, είχε τεθεί υπό έλεγχο μόνον σε ποσοστό «24%», σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία.

Η φωτιά αυτή μπορεί να είναι μια πρόγευση μιας έντονης περιόδου πυρκαγιών στην Καλιφόρνια, ύστερα από δύο ιδιαίτερα βροχερά χρόνια.

«Εδώ και δύο χρόνια, έχουμε χειμώνες με πολλή υγρασία. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να φυτρώσει πολύ χορτάρι. (…) Όμως το καλοκαίρι δεν έχουμε βροχή και η γη ξεραίνεται», δήλωσε στο AFP ο Κενίτσι Χάσκετ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας αντιμετώπισης των πυρκαγιών της κομητείας του Λος Άντζελες.

Τα πρώιμα κύματα ζέστης αυτήν την περίοδο έχουν εντείνει τις ανησυχίες στην αμερικανική Δύση.

Στις αρχές Ιουνίου, καταγράφηκαν ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών γι’αυτήν την εποχή σε αυτό το τμήμα της χώρας. Ο υδράργυρος άγγιξε τους 44 βαθμούς Κελσίου στο Λας Βέγκας, στη Νεβάδα, και τους 50 στην Κοιλάδα του Θανάτου, στην Καλιφόρνια, πρωτόγνωρα επίπεδα για τέλος της άνοιξης.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, αυτά τα επαναλαμβανόμενα κύματα ζέστης αποτελούν αναμφισβήτητη ένδειξη της υπερθέρμανσης του πλανήτη και αναμένεται να πολλαπλασιαστούν, να διαρκούν περισσότερο και να ενταθούν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

