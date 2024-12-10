Βόρεια Μακεδονία: Στη «μαύρη λίστα» για διαφθορά ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης

Οι ΗΠΑ έβαλαν στη "μαύρη λίστα" τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας, Aρτάν Γκρούμπι και έναν δικαστή από τη Βόρεια Μακεδονία λόγω εμπλοκής τους σε υποθέσεις διαφθοράς και ανάμειξης σε δικαστικές αποφάσεις, ανακοίνωσε σήμερα το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο Αρτάν Γκρούμπι, ο οποίος προέρχεται από το μεγαλύτερο αλβανικό κόμμα στη Βόρεια Μακεδονία, την «Δημοκρατική Ένωση για Ένταξη» (DUI) και ο δικαστής Ένβερ Μπετζέτι (αλβανικής εθνικής καταγωγής) μπήκαν στη "μαύρη λίστα" των ΗΠΑ για εμπλοκή τους σε σημαντική υπόθεση διαφθοράς, που σχετίζεται με δωροδοκία τους με σκοπό την υπονόμευση δικαστικών διαδικασιών που συνδέονται με την ποινική καταδίκη του πρώην επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών της Βόρειας Μακεδονίας, Σάσο Μιγιάλκοφ, ο οποίος από το 2022 βρίσκεται επίσης στη "μαύρη λίστα" των ΗΠΑ αναφέρεται σε ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο Αρτάν Γκρούμπι είχε διατελέσει αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας από τον Αύγουστο του 2020 έως τον Ιούνιο του 2024 (στην κυβέρνηση συνασπισμού του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος και του DUI).

Ο Αρτάν Γκρούμπι θεωρείται ο στενότερος συνεργάτης του ηγέτη του DUI, Αλί Αχμέτι.

Η πρέσβης των ΗΠΑ στη Βόρεια Μακεδονία, Άνγκελα Άγκελερ, σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα "X" σημειώνει πως οι κυρώσεις εις βάρος του Άρταν Γκρούμπι και του Ένβερ Μπετζέτι «αποτελούν απόδειξη ότι η πολιτική παρέμβαση στο δικαστικό σώμα δεν μπορεί -και δεν θα γίνει- ανεκτή».

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να κατονομάζουν όσους εμπλέκονται σε σημαντικές υποθέσεις διαφθοράς που υπονομεύουν τους δημοκρατικούς θεσμούς και διαβρώνουν την εμπιστοσύνη του κοινού. Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου και η λογοδοσία είναι απαραίτητη για την επίτευξη προόδου», αναφέρει ακόμη στην ανάρτησή της η πρέσβης των ΗΠΑ στη Βόρεια Μακεδονία.

Οι ΗΠΑ τα τελευταία δύο χρόνια έχουν βάλει στη "μαύρη λίστα" δέκα πολιτικούς και επιχειρηματίες της Βόρειας Μακεδονίας για ανάμειξή τους σε υποθέσεις διαφθοράς. Μεταξύ άλλων στη "μαύρη λίστα" βρίσκονται ο πρώην πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Νίκολα Γκρούεφσκι, ο πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της χώρας, Σάσο Μιγιάλκοφ (πρώτος εξάδελφος του Νίκολα Γκρούεφσκι), ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας, Κότσο Ανγκιούσεφ και δύο από τους γνωστότερους επιχειρηματίες της χώρας (Όρτσε Κάμτσεφ και Σεργκέι Σαμσονένκο).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.