Σκάνδαλο «αλά ΟΠΕΚΕΠΕ» στη Βόρεια Μακεδονία. Η αστυνομία της γείτονος συνέλαβε τον διευθυντή του κρατικού Οργανισμού Πληρωμών Εθνικών και Κοινοτικών Ενισχύσεων για την Αγροτική Ανάπτυξη, Ιλία Στοΐλεφ με την κατηγορία του χρηματισμού, προκειμένου αυτός να εγκρίνει παρανόμως χρηματοδότηση σε γεωργική επιχείρηση της χώρας.

Ο Στοΐλεφ, ο οποίος προέρχεται από το κυβερνών κόμμα VMRO-DPMNE, φέρεται να είχε συμφωνήσει με πρώην υπουργό της χώρας να λάβει το ποσό των 50.000 ευρώ για να εγκρίνει κοινοτική επιχορήγηση σε γεωργική επιχείρηση που ανήκει στον δεύτερο. Η χρηματοδότηση προέρχεται από κοινοτικά κονδύλια και συγκεκριμένα από το πρόγραμμα IPA/IPARD της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο στηρίζει δράσεις για την αγροτική ανάπτυξη σε υποψήφιες προς ένταξη χώρες.

Ο επικεφαλής του Οργανισμού αυτού της Βόρειας Μακεδονίας συνελήφθη κατά την παραλαβή 400 ευρώ, τα οποία θεωρούνται «προκαταβολή» του συνολικού ποσού. Για την ίδια υπόθεση έχουν συλληφθεί ακόμη τέσσερα άτομα. Και οι πέντε συλληφθέντες προφυλακίστηκαν.

Δικαιούχοι των κοινοτικών αυτών ενισχύσεων είναι κυρίως αγρότες, κτηνοτρόφοι και επενδυτές του αγροτικού τομέα, καθώς και μεταποιητικές επιχειρήσεις.

Μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου, η κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας ανακοίνωσε την επ' αόριστον αναστολή όλων των χρηματοδοτήσεων από κοινοτικά κονδύλια προς τους δικαιούχους του προγράμματος της ΕΕ, μέχρι να ολοκληρωθεί η διερεύνηση της υπόθεσης.

Ο πρωθυπουργός Χρίστιαν Μίτσκοσκι δήλωσε ότι η αναστολή κρίθηκε αναγκαία ώστε να ελεγχθούν όλες οι πιθανές παρανομίες, καθώς υπάρχουν υποψίες ότι παρόμοιες πρακτικές έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν.

Το αντιπολιτευόμενο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SDSM) κατηγόρησε την κυβέρνηση Μίτσκοσκι για «εκτεταμένη διαφθορά», προειδοποιώντας ότι η χώρα κινδυνεύει να απολέσει περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ κοινοτικών κονδυλίων για τον αγροτικό τομέα, ενώ πρόσθεσε πως χιλιάδες αγρότες της χώρας θα μείνουν χωρίς τις επιδοτήσεις αυτές της ΕΕ. Το κόμμα αυτό υποστήριξε επίσης ότι η απόφαση για αναστολή των χρηματοδοτήσεων προήλθε στην ουσία από την ίδια την ΕΕ και όχι από την κυβέρνηση του Χρ. Μίτσκοσκι, ζητώντας παράλληλα την παραίτηση του υπουργού Γεωργίας.

Απαντώντας, ο Μίτσκοσκι τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει μπλοκάρει τα κονδύλια για τον αγροτικό τομέα στη Βόρεια Μακεδονία, υποστηρίζοντας πως η πρωτοβουλία για προσωρινή αναστολή ήταν κυβερνητική απόφαση, η οποία μάλιστα χαιρετίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Από την πλευρά της, η αντιπροσωπεία της ΕΕ στη Βόρεια Μακεδονία ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες από τα αρμόδια θεσμικά όργανα της χώρας και πρόσθεσε πως η ΕΕ διατηρεί το δικαίωμα λήψης προληπτικών μέτρων για την προστασία των οικονομικών της συμφερόντων.

Διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι δεν αποκλείεται και η εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) στην έρευνα και πως εάν διαπιστωθούν παρανομίες σχετικά με τη διάθεση των κοινοτικών κονδυλίων, η Βόρεια Μακεδονία ενδέχεται να υποχρεωθεί να επιστρέψει χρήματα στην ΕΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

