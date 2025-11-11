Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία για τη δέσμη μέτρων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη δέσμη μέτρων απλούστευσης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) για τη μείωση του διοικητικού φόρτου, την απλούστευση των μηχανισμών χρηματοδότησης και την τόνωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργών. Αυτή η δέσμη μέτρων omnibus, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης ώθησης για απλούστευση από την Επιτροπή, είναι η πρώτη για την οποία επιτυγχάνεται συμφωνία.

Η προσωρινή συμφωνία διατηρεί τον πυρήνα της πρότασης που υπέβαλε η Επιτροπή τον Μάιο. Ο διοικητικός φόρτος για τους γεωργούς και τις διοικήσεις, καθώς και οι επιτόπιοι έλεγχοι, θα μειωθούν. Η στήριξη των μικροκαλλιεργητών μέσω χρηματοδοτήσεων θα ενισχυθεί. Οι βιολογικές καλλιέργειες θα ρυθμίζονται πλέον με απλουστευμένους κανόνες. Επιπλέον, η συμφωνία προβλέπει χρηματοδοτήσεις για την αντιμετώπιση κρίσεων σε ενεργούς γεωργούς που πλήττονται από φυσικές και κλιματικές καταστροφές. Επιτεύχθηκαν συμβιβασμοί μεταξύ των συννομοθετών όσον αφορά την πράσινη αρχιτεκτονική, τη στήριξη των εξόχως απόκεντρων περιοχών και τη διαλειτουργικότητα των δεδομένων.

Τα μέτρα αυτά θα αποφέρουν ουσιαστικά οφέλη για τους γεωργούς και τα κράτη μέλη. Μειώνουν τη γραφειοκρατία, αυξάνουν την ευελιξία και βοηθούν τις μικρότερες και μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις να αξιοποιήσουν καλύτερα τη στήριξη της ΚΓΠ. Οι μεταρρυθμίσεις μπορούν να εξοικονομήσουν έως και 1,6 δισ. ευρώ ετησίως για τους γεωργούς και 210 εκατ. ευρώ για τις εθνικές διοικήσεις, καθιστώντας παράλληλα απλούστερες και πιο ευέλικτες τις πληρωμές, τις απαιτήσεις και τα εργαλεία αντιμετώπισης κρίσεων, υπογραμμίζοντας ότι η δέσμη μέτρων απλούστευσης αποτελεί βασικό παραδοτέο της ΚΓΠ.

Εφόσον η πολιτική συμφωνία επιβεβαιωθεί από τους συννομοθέτες και στη συνέχεια τεθεί επίσημα σε ισχύ, πριν από το τέλος του έτους, η πρόταση που συμφωνήθηκε σήμερα θα αποφέρει συγκεκριμένες, στοχευμένες απλουστεύσεις και εξοικονομήσεις ήδη από το 2026.

Αθηνά Παπακώστα

