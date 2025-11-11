Το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν, νωρίτερα σήμερα, σε συμβιβαστική συμφωνία, που προβλέπει την απέλαση περίπου 200 μελών της Χαμάς, τα οποία φέρονται να παραμένουν κρυμμένα σε σήραγγες εντός της λεγόμενης «Κίτρινης Ζώνης» στη Ράφα, περιοχή που ελέγχεται από τις Ισραηλινές Δυνάμεις (IDF), σύμφωνα με πληροφορίες της Jerusalem Post.

Η συμφωνία αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών για την πλήρη εξάλειψη της παρουσίας της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Ωστόσο, παρά την σύναψή της, καμία χώρα δεν έχει ακόμη δεχθεί να αναλάβει την υποδοχή των απελαθέντων, αφήνοντας ένα κρίσιμο σημείο της σε εκκρεμότητα.

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από συνάντηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον ειδικό απεσταλμένο και γαμπρό του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, η αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας, ο αφοπλισμός της Χαμάς και η διασφάλιση ότι η οργάνωση δεν θα έχει μελλοντικά κανέναν ρόλο στη διακυβέρνηση της περιοχής.

«Κάθε απόφαση σχετικά με τους περίπου 200 τρομοκράτες που έχουν παγιδευτεί στη Ράφα θα ληφθεί σε συντονισμό με την κυβέρνηση Τραμπ», δήλωσε τη Δευτέρα εκπρόσωπος του γραφείου του Νετανιάχου.

Ο Κούσνερ έφθασε στο Ισραήλ την Κυριακή, με στόχο να συζητήσει με τον Νετανιάχου την εφαρμογή του αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τα όσα έχουν συζητηθεί.

Στις διαβουλεύσεις αναμένεται να συμμετάσχει και ο Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος είχε επίσης συναντηθεί με τον Νετανιάχου και τον Κούσνερ τον προηγούμενο μήνα για τις εξελίξεις στην περιοχή.

Πηγή: skai.gr

