«Δεν παρατηρήθηκε πραγματική πρόοδος τον τελευταίο χρόνο για τη Βόρεια Μακεδονία», τόνισε η Επίτροπος για τη Διεύρυνση Μάρτα Κος παρουσιάζοντας την έκθεση ενταξιακής προόδου της χώρας στην ΕΕ.

Η Μάρτα Κος τόνισε ότι η Βόρεια Μακεδονία δεν έχει ακόμη πραγματοποιήσει τις απαιτούμενες συνταγματικές αλλαγές, προσθέτοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να υποστηρίζει την πορεία της χώρας προς την ΕΕ.

Στην έκθεσή της, η Επιτροπή τονίζει ότι απαιτείται περαιτέρω ταχεία και αποφασιστική δράση όσον αφορά τα κριτήρια αξιολόγησης για το άνοιγμα το συντομότερο δυνατό της πρώτης δέσμης ενταξιακών κεφαλαίων. «Η Βόρεια Μακεδονία θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για την προάσπιση του κράτους δικαίου, διασφαλίζοντας την ανεξαρτησία και την ακεραιότητα της δικαιοσύνης και ενισχύοντας την καταπολέμηση της διαφθοράς», αναφέρεται στην έκθεση. Η χώρα πρέπει επίσης να εγκρίνει τις αναγκαίες συνταγματικές αλλαγές με σκοπό να συμπεριληφθούν στο Σύνταγμα οι πολίτες που ζουν εντός των συνόρων του κράτους και αποτελούν μέρος άλλων λαών, όπως οι Βούλγαροι, όπως περιγράφεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Ιουλίου 2022, τα οποία η χώρα δεσμεύτηκε να δρομολογήσει και να επιτύχει.

Η Επιτροπή υπογραμμίζει τη σημασία εφαρμογής διμερών συμφωνιών όπως η Συμφωνία των Πρεσπών: «Οι υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες με γειτονικές χώρες πρέπει να εφαρμοστούν καλή τη πίστει από όλα τα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας των Πρεσπών με την Ελλάδα και της Συνθήκης Φιλίας, Καλής Γειτονίας και Συνεργασίας με τη Βουλγαρία".

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.