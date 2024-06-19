Κινηματογραφική... υπερπαραγωγή θυμίζει η μεγαλειώδης υποδοχή που επιφύλαξε ο Κιμ Γιονγκ Ουν στον Βλαντίμιρ Πούτιν, στην πρώτη επίσκεψη του Ρώσου προέδρου στην Πιονγκγιάνγκ μετά από 24 χρόνια. Κόκκινα, χαλιά, χιλιάδες μπαλόνια στον ουρανό, πλήθη που επευφημούν, τεράστια πανό, πινακίδες και σημαίες, καθώς και πορτρέτα των δυο ηγετών, υπογραμμίζουν τη φιλία των δύο λαών, ενώ επίδειξη δύναμης κάνουν οι στρατιωτικές και αστυνομικές δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί στην βορειοκορεατική πρωτεύουσα.

⚡️А вот как Ким Чен Ын готовился лично встречать Президента России Владимира Путина pic.twitter.com/sy27SoWNqK June 18, 2024

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, έφτασε στη Βόρεια Κορέα εν μέσω των αμερικανικών προειδοποιήσεων κατά οποιασδήποτε συμφωνίας η οποία θα μπορούσε να αυξήσει τη στρατιωτική πίεση κατά της Ουκρανίας, αλλά και την ένταση στην κορεατική χερσόνησο.

Κιμ Γιονγκ Ουν και Βλάντιμιρ Πούτιν συναντήθηκαν τελευταία φορά τον περασμένο Σεπτέμβριο στο κοσμοδρόμιο Βοστότσνι της Ρωσίας, αλλά αυτή είναι η πρώτη κρατική επίσκεψη που ο Ρώσος πρόεδρος πραγματοποιεί στη χώρα έπειτα από τον Ιούλιο του 2000, λίγο αφότου έγινε πρόεδρος για πρώτη φορά.

Στο αεροδρόμιο της Πιονγιάνγκ είχε στρωθεί κόκκινο χαλί με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη να αγκαλιάζει και να φιλάει σταυρωτά τον πρόεδρο της Ρωσίας.

Οι δύο ηγέτες είχαν μία σύντομη συνάντηση ανανεώνοντας το ραντεβού τους για σήμερα και την υπογραφή συμφωνιών με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών των δύο χωρών που ήδη, έπειτα από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, έχουν δυναμώσει.

'Только после вас' - Путин и Ким Чен Ын решают кто первым сядет в машину. pic.twitter.com/8tCZilGbkt — Дядя Миша https://t.me/lmtaa (@dmisha_official) June 18, 2024

Там товарищ Ким Чен Ын — там то же, что у нас pic.twitter.com/Wm2oI8eXCy — Egor Mikhaylov 🦤 (@lampimampi) June 18, 2024

⚡️Путин и Ким Чен Ын слушают российский гимн pic.twitter.com/fMSkKIYE2I — Elena Pshenichnaya 3 (@Elena150204) June 19, 2024

