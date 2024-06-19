Νέα προσφυγικά ναυάγια στην Κάτω Ιταλία

Οι τραγωδίες της μετανάστευσης στην Ιταλία δεν σταματούν. Η Ακτοφυλακή συνεχίζει τις έρευνες, αλλά οι ελπίδες να βρεθούν επιζώντες είναι ελάχιστες. Εξήντα έξι άνθρωποι έχασαν την Τρίτη τη ζωή τους σε ναυάγιο ιστιοφόρου που πραγματοποιήθηκε στα ανοικτά της Καλαβρίας, στην περιοχή έρευνας και διάσωσης της Ιταλίας και σε μικρή απόσταση από εκείνη της Ελλάδας.



Το ιστιοφόρο είχε σαλπάρει από την Τουρκία πριν από περίπου μια εβδομάδα. Σύμφωνα με τους δώδεκα διασωθέντες το σκάφος ανετράπη λόγω έκρηξης. Ανάμεσα στους αγνοούμενους είναι τουλάχιστον είκοσι έξι ανήλικοι: παιδιά, έφηβοι, αλλά και νεογέννητα. Στο ιστιοφόρο της συμφοράς δεν υπήρχαν ούτε καν σωσίβια.



«Πολλά ιδιωτικά σκάφη που συναντήσαμε δεν σταμάτησαν να μας βοηθήσουν. Τελικά μας έσωσαν Γάλλοι τουρίστες που, χωρίς να διστάσουν, μας περισυνέλλεξαν», δήλωσε ένας από τους επιζώντες. Οι περισσότεροι προέρχονται από το ιρακινό Κουρδιστάν, το Αφγανιστάν και το Ιράν.

Αφετηρία παραμένει η Τουρκία

«Πρόκειται για μια νέα τραγωδία. Η θαλάσσια διαδρομή που επιλέγουν οι διακινητές ανθρώπων και η οποία ξεκινά από την Τουρκία δεν έχει αντιμετωπιστεί με την πρέπουσα προσοχή. Χρειάζεται να γίνει μεγαλύτερη προσπάθεια, τόσο από την Ευρώπη όσο και από όλες τις κυβερνήσεις μας» δήλωσε ο πρόεδρος της περιφέρειας της Καλαβρίας, Ρομπέρτο Οκιούτο.



Είναι γεγονός ότι τα ταξίδια αυτά από την ανατολική προς την κεντρική Μεσόγειο συνεχίζονται, χωρίς να αποτελούν κύριο θέμα των ιταλο-τουρκικών συναντήσεων και επαφών. Την περασμένη εβδομάδα, μάλιστα, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ήταν επίσημος φιλοξενούμενος της Τζόρτζια Μελόνι για τη σύνοδο κορυφής της ομάδας G7 στην Απουλία, αλλά, παρά τις τόσες διμερείς συναντήσεις, δεν προκύπτει να είχαν κάποια κατ΄ιδίαν συνομιλία.

Πάνω από 800 θύματα το 2024

Την ίδια ώρα νέο ναυάγιο σημειώθηκε στην κεντρική Μεσόγειο, νότια της Σικελίας. Την επιχείρηση διάσωσης ανέλαβε η ΜΚΟ Resqship. Πενήντα ένας άνθρωποι μεταφέρθηκαν σώοι στην ξηρά, αλλά για δέκα μετανάστες και πρόσφυγες, η ελπίδα είχε ήδη σβήσει. «Είμαστε οργισμένοι, το φρούριο της Ευρώπης σκοτώνει», έγραψαν στο διαδίκτυο τα μέλη της γερμανικής Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης.



Σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΗΕ από την αρχή του χρόνου στη Μεσόγειο έχασαν την ζωή τους πάνω από 800 μετανάστες και πρόσφυγες. Η UNICEF ζητά άμεση ενίσχυση των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτει η ιταλική Aκτοφυλακή, διότι «κάθε ναυάγιο αποτελεί μια ξεκάθαρη, συλλογική αποτυχία».





Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.