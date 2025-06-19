Ο Αραγτσί επιβεβαίωσε πως θα συναντηθεί αύριο με τους ΥΠΕΞ Βρετανίας, Γαλλίας και Γερμανίας

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί επιβεβαίωσε ότι θα συναντηθεί αύριο, Παρασκευή, στη Γενεύη με τον Βρετανό, τον Γάλλο και τον Γερμανό ομόλογό του, καθώς και με την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την Εξωτερική Πολιτική Κάγια Κάλας, όπως μεταδίδουν ιρανικά κρατικά ΜΜΕ.

Ο Αραγτσί δήλωσε πως η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί έπειτα από αίτημα των τριών ευρωπαϊκών χωρών.

Νωρίτερα, Ευρωπαίοι διπλωμάτες δήλωσαν ότι οι υπουργοί Εξωτερικών της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Βρετανίας προβλέπεται να συναντηθούν αύριο στη Γενεύη με τον Ιρανό ομόλογό τους.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας αναμένεται επίσης να συμμετάσχει στη συνάντηση αυτή, καθώς οι ευρωπαϊκές χώρες πολλαπλασιάζουν τις εκκλήσεις για αποκλιμάκωση μετά τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Ιράν που έχουν σκοπό τη διάλυση του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε στις 13 Ιουνίου επίθεση χωρίς προηγούμενο εναντίον του Ιράν, πλήττοντας εκατοντάδες στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις και σκοτώνοντας ανώτατους αξιωματικούς καθώς και πυρηνικούς επιστήμονες.

Και από τότε εντείνονται οι υποψίες για ενδεχόμενη άμεση συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (ΗΠΑ) στη σύγκρουση. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν αποκλείει αμερικανική στρατιωτική επέμβαση εναντίον του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης.

Το Ιράν επιτάχυνε την παραγωγή ουρανίου υψηλού βαθμού εμπλουτισμού σε σημείο που υπάρχουν υποψίες ότι θέλει να το χρησιμοποιήσει για στρατιωτικούς σκοπούς. Η Τεχεράνη εμπλουτίζει ουράνιο σε βαθμό πολύ μεγαλύτερο από το όριο του 3,67% που όριζε η διεθνής συμφωνία του 2015, (Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης, ΚΟΣΔ).

Η Γαλλία, η Γερμανία, η Βρετανία και η ΕΕ ήταν συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία την οποία τορπίλισε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την πρώτη θητεία του.

Πηγή: skai.gr

