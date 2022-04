Ένα πολυτελές διαμέρισμα προσφέρθηκε εκ μέρους του ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν σε παρουσιάστρια των τηλεοπτικών ειδήσεων, η οποία είναι παρούσα εδώ και περισσότερο από μισό αιώνα στις τηλεοπτικές οθόνες της Βόρειας Κορέας, αναφέρουν σήμερα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Στη διάρκεια των 50 τελευταίων ετών, η Ρι Τσουν Χι έχει ανακοινώσει τα πιο αξιοσημείωτα γεγονότα της ιστορίας της Βόρειας Κορέας, από το θάνατο του «ιδρυτή πατέρα του έθνους» Κιμ Ιλ Σουνγκ το 1994, μέχρι την πρώτη δοκιμή πυρηνικού όπλου το 2006.

Εικόνες στα κρατικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν την 70χρονη Ρι μαζί με τον Κιμ Γιονγκ Ουν σε συγκρότημα διαμερισμάτων στην όχθη του ποταμού στην πρωτεύουσα Πιονγκγιάνγκ.

North Korean TV news host Ri Chun-hee has been given a new luxury two-storey apartment by the government to her and her family. She described her "youthful energy" in the third person. pic.twitter.com/Y0Zk6QDctS — WCNA (@WorldCNA) April 14, 2022

Σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA, η παρουσιάστρια ευχαρίστησε τον ηγέτη λέγοντας ότι το σπίτι της μοιάζει με «μέγαρο» και πως η οικογένειά της «έμεινε ξύπνια όλη τη νύκτα κλαίγοντας από βαθιά ευγνωμοσύνη».

North Korean leader Kim Jong Un gives state media anchor Ri Chun-Hee a luxurious residence and asks her to continue to vigorously serve as the voice of his ruling Workers’ Party. https://t.co/zjQmSC1O9L pic.twitter.com/30InCKi2y9 — Arab News (@arabnews) April 14, 2022

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν της είπε ότι είναι ένας από τους «θησαυρούς» της χώρας, καθώς εργάσθηκε ως παρουσιάστρια «από την παιδική ηλικία της».

Η Βόρεια Κορέα ανακοίνωσε την ολοκλήρωση ενός συγκροτήματος διαμερισμάτων πριν από τη σημερινή 110η επέτειο της γέννησης του Κιμ Ιλ Σουνγκ, του παππού του Κιμ Γιονγκ Ουν.

The Rodong reports that Ri Chun-hee, known better as the pink lady to us, received a flat. pic.twitter.com/JBHP7hvlUG — YoonjungSeo (@yoonjung_seo) April 14, 2022

Ο νεαρός Κιμ «ξεκίνησε» το σχέδιο για να δωρίσει αυτές τις κατοικίες σ' αυτούς «που συνέβαλαν στην ευημερία και την ανάπτυξη της χώρας», σύμφωνα με το KCNA.

Αμερικανοί και νοτιοκορεάτες αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει πως η Βόρεια Κορέα μπορεί να προετοιμάζεται για μια νέα πυρηνική δοκιμή στο πλαίσιο της σημερινής επετείου.

Η Πιονγκγιάνγκ σηματοδοτεί παραδοσιακά τις επετείους σημαντικών προσωπικοτήτων της χώρας με στρατιωτικές παρελάσεις, δοκιμές σημαντικών όπλων ή εκτοξεύσεις δορυφόρων.

Φέτος η Βόρεια Κορέα προχώρησε σε μια σειρά δοκιμών πυραύλων, οι οποίες κορυφώθηκαν τον περασμένο μήνα με την εκτόξευση ενός διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου που μπορεί να μεταφέρει μια πυρηνική κεφαλή στις ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες.

