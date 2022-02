(Ο κομμουνιστής) πρίγκιπας του παραμυθιού… Ο λόγος για τον πρόεδρο της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, ο οποίος σε νέο βίντεο εμφανίζεται να καλπάζει με κατάλευκο άλογο σε ένα δάσος, μόνος του ή με ομάδα άλλων ατόμων.



Το… μάλλον κιτς παρά ειδυλλιακό βίντεο, γυρίστηκε στο πλαίσιο ενός ντοκιμαντέρ της κρατικής τηλεόρασης DPRK, δόθηκε στη δημοσιότητα την Πέμπτη και δείχνει τον Κιμ με το λευκό του πουκάμισό του να ανεμίζει.



Στόχος του προπαγανδιστικού βίντεο είναι η απεικόνιση του «δυναμικού ηγέτη» αγνοώντας την οικτρή οικονομική κατάσταση των Βορειοκορεατών, κι ας μη μιλήσουμε για ανθρώπινα δικαιώματα… «Θέλουν να δείξουν ότι είναι υγιής, δυνατός και δυναμικός» τόνισε αναλυτής.

#NorthKorea's leader #KimJongUn was shown riding a white horse in dramatic footage released by #DPRK state TV on Thursday. pic.twitter.com/8YcfJsXHdR