Εμφάνιση αλά...Τομ Κρουζ στο Top Gun πραγματοποίησε ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, σε δοκιμή εκτόξευσης πυραύλου και αμέσως έγινε viral.

Φορώντας μαύρο δερμάτινο μπουφάν και μαύρα γυαλιά ηλίου, ο Κιμ Γιονγκ Ουν φαίνεται στο βίντεο που δημοσιεύει το nknews.org να βγαίνει από τον χώρο όπου φυλάσσεται ο νέος διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος «Hwasong-17» (ICBM) μαζί με δύο αξιωματικούς του στρατού του.

Στο εν λόγω βίντεο, το οποίο πολλά διεθνή μέσα παρομοιάζουν με την ταινία «Top Gun», ο Κιμ Γιονγκ Ουν μαζί με τους στρατηγούς του συγχρονίζουν τα ρολόγια τους αναμένοντας την έξοδο από τον χώρο φύλαξης και τη δοκιμαστική εκτόξευση του «ισχυρού εργαλείου για πυρηνική επίθεση, που είναι ικανό να πλήξει παγκόσμιους στόχους», όπως το αναφέρει μέσο ενημέρωσης της χώρας.

