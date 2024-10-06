Πεκίνο και Πιονγκγιάνγκ θέλουν να ενδυναμώσουν τη φιλία και τη συνεργασία τους

Η Κίνα και η Βόρεια Κορέα επιθυμούν να «ενδυναμώσουν» τις σχέσεις «φιλίας» και «συνεργασίας» που διατηρούν, όπως δήλωσαν σήμερα οι ηγέτες τους, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, με την ευκαιρία της 75ης επετείου από την εγκαθίδρυση διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

«Η Κίνα είναι διατεθειμένη να συνεργαστεί με τη Βόρεια Κορέα (...) για να ενισχύσει τη στρατηγική επικοινωνία και τον συντονισμό, να εμβαθύνει τις φιλικές ανταλλαγές και τη συνεργασία», σημείωσε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua (Νέα Κίνα).

Το Πεκίνο και η Πιονγκγιάνγκ «έχουν συνεργαστεί στενά για να προωθήσουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή και να υπερασπιστούν την ισότητα και τη διεθνή δικαιοσύνη», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο Βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν δήλωσε ότι η Πιονγκγιάνγκ «θα προσπαθεί συνεχώς να ενισχύει και να αναπτύσσει σχέσεις φιλίας και συνεργασίας μεταξύ (της Βόρειας Κορέας) και της Κίνας», σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Ο Σι και ο Κιμ αντάλλαξαν σήμερα συγχαρητήρια μηνύματα με αφορμή την 75η επέτειο από την εγκαθίδρυση διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Η Κίνα και η Βόρεια Κορέα είναι παραδοσιακοί σύμμαχοι και το Πεκίνο προσφέρει επί μακρόν τη στήριξή του στην Πιογνκγιάνγκ, που είναι απομονωμένη σε διπλωματικό επίπεδο.

Σύμφωνα με αναλυτές, το βορειοκορεάτικο καθεστώς στηρίζεται ιδιαίτερα σε κινεζικές επιχειρήσεις και τράπεζες για να παρακάμπτει τις διεθνείς κυρώσεις.

Καταγράφεται επίσης σύσφιγξη των σχέσεων της Βόρειας Κορέας με τη Ρωσία μετά την έναρξη της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Στα τέλη Ιουνίου, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έγινε δεκτός με μεγαλοπρέπεια από τον Κιμ Γιονγκ Ουν στην Πιονγκγιάνγκ -η σύνοδος κορυφής έκλεισε με την υπογραφή διμερούς «στρατηγικής» συμφωνίας, που προβλέπει αμοιβαία βοήθεια σε περίπτωση επίθεσης.

Πηγή: skai.gr

