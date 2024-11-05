Κατς: Αποδέχομαι την θέση του ΥΠΑΜ με ιερό φόβο- Οι επιδιώξεις του Ισραήλ

Για ευθύνη που αποδέχεται με αίσθημα αποστολής και ιερού φόβου για την ασφάλεια του κράτους και των πολιτών του έκανε λόγο ο Ισραέλ Κατς στην πρώτη του δήλωσή μετά τον διορισμό του στη θέση του Υπουργού Άμυνας του Ισραήλ, στο περιθώριο της καρατόμησης Γκάλαντ.

«Ευχαριστώ τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε κατά τον διορισμό μου στη θέση του Υπουργού Άμυνας», τόνισε και πρόσθεσε πως «θα εργαστούμε μαζί για να οδηγηθούμε στη νίκη εναντίον των εχθρών μας και για να πετύχουμε τους στόχους του πολέμου».

Όπως εξήγησε οι επιδιώξεις του Ισραήλ αφορούν την επιστροφή όλων των απαχθέντων- αποστολή η οποία επεσήμανε πως φέρει την πιο σημαντική αξία-, την καταστροφή της Χαμάς στη Γάζα, την ήττα της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, τον περιορισμό της ιρανικής επιθετικότητας και την επιστροφή των κατοίκων του βορρά και του νότου στα σπίτια τους με ασφάλεια.

Αποδέχομαι αυτή την ευθύνη με αίσθημα αποστολής και ιερού φόβου για την ασφάλεια του κράτους του Ισραήλ και των πολιτών του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.