Ο γάμος ενός ζευγαριού στη Σανλιούρφα της Τουρκίας - γόνοι πολιτικών και επιφανή μέλη της τοπικής κοινωνίας - κάνει τον γύρο των μέσων ενημέρωσης και των social media.

Εκατοντάδες καλεσμένοι φόρεσαν στη νύφη κιλά χρυσάφι: χρυσές λίρες, χρυσές ζώνες, περιδέραια, διαμαντένια δαχτυλίδια ακόμα και ένα βαρύτιμο χρυσό στέμμα.

Şanlıurfa’da bir aşiret düğününde geline kilolarca altın takıldı.



Cumhuriyet altınları, altın kemer, gerdanlıklar, elmas yüzük ve altın taçla halaya kalkan gelin, takıların ağırlığı nedeniyle bir süre sonra oturmak zorunda kaldı. pic.twitter.com/F38VTSfcKr — DarkWeb Haber (@darkwebhaber) December 20, 2025

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η νύφη χόρεψε στον κύκλο, αλλά μετά από λίγο αναγκάστηκε να καθίσει, λόγω του βάρους των κοσμημάτων.

🪙Şanlıurfa’da aşiret düğününde geline kilolarca altın takıldı



▫️Cumhuriyet altınları, altın kemer, gerdanlıklar, elmas yüzük ve altın taçla halaya kalkan gelin, takıların ağırlığı nedeniyle bir süre sonra oturmak zorunda kaldı pic.twitter.com/Hv7tpGwkGC — Akşam Gazetesi (@Aksam) December 20, 2025

Πηγή: skai.gr

