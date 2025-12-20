Ο γάμος ενός ζευγαριού στη Σανλιούρφα της Τουρκίας - γόνοι πολιτικών και επιφανή μέλη της τοπικής κοινωνίας - κάνει τον γύρο των μέσων ενημέρωσης και των social media.
Εκατοντάδες καλεσμένοι φόρεσαν στη νύφη κιλά χρυσάφι: χρυσές λίρες, χρυσές ζώνες, περιδέραια, διαμαντένια δαχτυλίδια ακόμα και ένα βαρύτιμο χρυσό στέμμα.
Şanlıurfa’da bir aşiret düğününde geline kilolarca altın takıldı.— DarkWeb Haber (@darkwebhaber) December 20, 2025
Cumhuriyet altınları, altın kemer, gerdanlıklar, elmas yüzük ve altın taçla halaya kalkan gelin, takıların ağırlığı nedeniyle bir süre sonra oturmak zorunda kaldı. pic.twitter.com/F38VTSfcKr
Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η νύφη χόρεψε στον κύκλο, αλλά μετά από λίγο αναγκάστηκε να καθίσει, λόγω του βάρους των κοσμημάτων.
🪙Şanlıurfa’da aşiret düğününde geline kilolarca altın takıldı— Akşam Gazetesi (@Aksam) December 20, 2025
▫️Cumhuriyet altınları, altın kemer, gerdanlıklar, elmas yüzük ve altın taçla halaya kalkan gelin, takıların ağırlığı nedeniyle bir süre sonra oturmak zorunda kaldı pic.twitter.com/Hv7tpGwkGC
