Viral γάμος στην Τουρκία – Η νύφη δεν μπορούσε να σταθεί όρθια από τα χρυσαφικά (βίντεο)

Εκατοντάδες καλεσμένοι φόρεσαν στη νύφη δεκάδες κιλά χρυσάφι: χρυσές λίρες, χρυσές ζώνες, περιδέραια, διαμαντένια δαχτυλίδια ακόμα και ένα χρυσό στέμμα

Ο γάμος ενός ζευγαριού στη Σανλιούρφα της Τουρκίας - γόνοι πολιτικών και επιφανή μέλη της τοπικής κοινωνίας - κάνει τον γύρο των μέσων ενημέρωσης και των social media.

Εκατοντάδες καλεσμένοι φόρεσαν στη νύφη κιλά χρυσάφι: χρυσές λίρες, χρυσές ζώνες, περιδέραια, διαμαντένια δαχτυλίδια ακόμα και ένα βαρύτιμο χρυσό στέμμα. 

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η νύφη χόρεψε στον κύκλο, αλλά μετά από λίγο αναγκάστηκε να καθίσει, λόγω του βάρους των κοσμημάτων.

