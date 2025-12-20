Αντιπροσωπείες των ΗΠΑ, της Αιγύπτου, του Κατάρ και της Τουρκίας συναντήθηκαν στο Μαϊάμι της Φλόριντας για να εξετάσουν τα επόμενα βήματα στο ειρηνευτικό σχέδιο για της Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωσή τους που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ.

Η συνάντηση είχε ως στόχο να εξεταστεί κατά πόσο εφαρμόστηκε η πρώτη φάση –που προέβλεπε την επιστροφή των ζωντανών ομήρων και την παράδοση των σορών, σε αντάλλαγμα για την αποφυλάκιση Παλαιστίνιων κρατουμένων από το Ισραήλ– και να γίνουν οι προετοιμασίες για την έναρξη της δεύτερης φάσης.

Σε ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ ο Γουίτκοφ δήλωσε ότι όλες οι πλευρές επανέλαβαν ότι δεσμεύονται στην εφαρμογή του σχεδίου 20 σημείων του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

We, the representatives of the United States of America, the Arab Republic of Egypt, the State of Qatar, and the Republic of Türkiye, met yesterday in Miami to review the implementation of the first phase of the Gaza ceasefire and to advance preparations for the second phase.… — Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) December 20, 2025

«Εξετάσαμε τα επόμενα βήματα στη σταδιακή εφαρμογή του Συνολικού Ειρηνευτικού Σχεδίου για τη Γάζα (…) Περαιτέρω διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν τις επόμενες εβδομάδες για να προχωρήσει η εφαρμογή της δεύτερης φάσης», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Οι τέσσερις μεσολαβήτριες και εγγυήτριες χώρες κάλεσαν το Ισραήλ και τη Χαμάς «να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους» και «να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση».

Η δεύτερη φάση προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς, τη σταδιακή αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τον θύλακα, τη συγκρότηση μιας μεταβατικής κυβερνητικής αρχής και την ανάπτυξη μιας διεθνούς δύναμης.

Νέες διαβουλεύσεις θα γίνουν τις επόμενες εβδομάδες προκειμένου να προωθηθεί η εφαρμογή της.

Ισραήλ και Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εύθραυστης εκεχειρίας στη Γάζα. Από ισραηλινό πλήγμα σε ένα σχολείο που έχει μετατραπεί σε καταφύγιο εκτοπισμένων, σκοτώθηκαν την Παρασκευή έξι άνθρωποι, σύμφωνα με την Πολιτική Άμυνα του θύλακα. Το υπουργείο Υγείας που ελέγχεται από τη Χαμάς ανακοίνωσε εξάλλου σήμερα ότι τουλάχιστον 401 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πυρά αφότου τέθηκε σε εφαρμογή η κατάπαυση του πυρός.

Στο ίδιο διάστημα έχουν σκοτωθεί επίσης τρεις Ισραηλινοί στρατιώτες.





Πηγή: skai.gr

