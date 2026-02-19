Ένα σοκαριστικό βίντεο από την στιγμή που ένα αυτοκίνητο πέφτει πάνω σε μία μητέρα που μόλις έχει πάρει τα 2 μικρά παιδιά της από το νηπιαγωγείο κάνει τον γύρο του διαδικτύου

Το περιστατικό – ως εκ θαύματος χωρίς θύματα – συνέβη στο Νιού Τζέρσι της Νέας Υόρκης.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας δείχνει την μητέρα Patrice Pisani να βγαίνει από την μπροστινή πόρτα του νηπιαγωγείου και να κατευθύνεται προς το αυτοκίνητό της, μαζί με τα δύο αγοράκια της. Την στιγμή που η γυναίκα φεύγει με τα δύο της παιδιά, το αυτοκίνητο – ένα γκρι SUV , πέφτει με φόρα επάνω τους, τους παρασύρει και του εγκλωβίζει σε μία γωνία του παιδικού σταθμού.

Με το δεξί της χέρι, η μητέρα αρπάζει τον μεγαλύτερο γιο της και προσπαθεί να φτάσει στον μικρότερο, καθώς το αυτοκίνητο τους ρίχνει στο έδαφος. Το πίσω μέρος του αυτοκινήτου φαίνεται να χτυπά τη μητέρα, και ο τροχός του οχήματος φαίνεται να χτυπά το πόδι του μικρότερου γιου της.

Στη συνέχεια, το προσωπικό και οι γονείς φαίνονται να τρέχουν έξω από τις μπροστινές πόρτες του νηπιαγωγείου για να βοηθήσουν.

NEW: Drunk driver slams into the front of a preschool in Freehold Township, New Jersey, hits a mother and her children.



68-year-old Angela Arrigo, who was reportedly picking up a child, was arrested and charged with driving while intoxicated.



The back of the car was seen… pic.twitter.com/DAlMpqeMlk — Collin Rugg (@CollinRugg) February 18, 2026

Μεθυσμένη η οδηγός

Οδηγός του αυτοκινήτου ήταν μία γυναίκα 68 ετών, η οποία πήγαινε εκείνη τη στιγμή στον παιδικό σταθμό να παραλάβει ένα άλλο παιδί.

Η οδηγός αποδείχθηκε ότι την στιγμή του ατυχήματος ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, συνελήφθη και τις απαγγέλθηκαν κατηγορίες.

Η Pisani υπέστη τραύματα στην πλάτη και τον λαιμό της ενώ το αγοράκι νοσηλεύεται με τραύματα στο πόδι και εγκαύματα που υπέστη από το κάτω μέρος του αυτοκινήτου.



Πηγή: skai.gr

