Κανάλια που συνδέονται με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης ανάρτησαν βίντεο, το οποίο έχει δημιουργηθεί με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης και παρουσιάζει ένα υποθετικό σενάριο επίθεσης εναντίον του αμερικανικού αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln και της συνοδευτικής Ομάδας Κρούσης του στην Αραβική Θάλασσα.

Στο βίντεο απεικονίζεται συνδυασμένη επίθεση με drones, ταχύπλοα σκάφη, πυραύλους και υποβρύχια, σε ένα σκηνικό που παραπέμπει σε επίδειξη ισχύος και ψυχολογικό πόλεμο.



Channels affiliated with Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) posted a video earlier today, clearly created using Artificial Intelligence (AI), which appears to show a attack using drones, gunboats, missiles, and submarines on the USS Abraham Lincoln (CVN-72) and her… pic.twitter.com/OaROAsgEAa — OSINTdefender (@sentdefender) February 9, 2026

Πηγή: skai.gr

