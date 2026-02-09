Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Βίντεο-προπαγάνδα με AI των Φρουρών της Επανάστασης δείχνει «επίθεση» στο USS Abraham Lincoln

Στο βίντεο απεικονίζεται συνδυασμένη επίθεση με drones, ταχύπλοα σκάφη, πυραύλους και υποβρύχια, σε ένα σκηνικό που παραπέμπει σε επίδειξη ισχύος και ψυχολογικό πόλεμο

Βίντεο ΑΙ

Κανάλια που συνδέονται με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης ανάρτησαν βίντεο, το οποίο έχει δημιουργηθεί με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης και παρουσιάζει ένα υποθετικό σενάριο επίθεσης εναντίον του αμερικανικού αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln και της συνοδευτικής Ομάδας Κρούσης του στην Αραβική Θάλασσα.

Στο βίντεο απεικονίζεται συνδυασμένη επίθεση με drones, ταχύπλοα σκάφη, πυραύλους και υποβρύχια, σε ένα σκηνικό που παραπέμπει σε επίδειξη ισχύος και ψυχολογικό πόλεμο.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: USS Abraham Lincoln Φρουροί της Επανάστασης Ιράν
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark