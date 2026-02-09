Λίγες ημέρες πριν τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεσμεύτηκε να προωθήσει εντατικά τη στενότερη σύνδεση των οικονομιών του μπλοκ εν μέσω του ήδη σκληρού παγκόσμιου ανταγωνισμού.

Σε επιστολή που έστειλε τη Δευτέρα στους ηγέτες των χωρών μελών της Ένωσης, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προειδοποίησε ότι ο κόσμος «διαμορφώνεται ολοένα και περισσότερο από την ωμή ισχύ, τον στρατηγικό ανταγωνισμό και την εργαλειοποίηση των εξαρτήσεων». Η μόνη λύση, υποστήριξε, είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ένωσης ώστε να στηριχθεί «η πορεία μας προς την ανεξαρτησία».

«Είναι σαφές ότι δεν μπορούμε πλέον να συνεχίσουμε όπως μέχρι τώρα. Οι αποκλίνουσες εθνικές ρυθμίσεις και οι συνθήκες εμπορίου μεταξύ των κρατών-μελών αποτρέπουν τις επιχειρήσεις από το να αναπτύξουν πλήρως τις δυνατότητές τους και περιορίζουν την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Η βασική μας προτεραιότητα πρέπει να είναι η άρση αυτών των εσωτερικών εμποδίων», έγραψε η φον ντερ Λάιεν.

Η επιστολή απεστάλη καθώς οι ηγέτες προετοιμάζονται για μια «εργασιακή απόδραση» (working retreat) στο κάστρο Alden Biesen, στη βελγική ύπαιθρο, την Πέμπτη, όπου θα συζητήσουν για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ έναντι αντιπάλων όπως η Κίνα και οι ΗΠΑ. Στην κορυφή της ατζέντας βρίσκεται το πώς θα ενοποιηθεί πιο αποτελεσματικά η ενιαία αγορά και πώς θα αξιοποιηθεί το μέγεθος της οικονομίας της ΕΕ ώστε η ήπειρος να μη βρεθεί στο περιθώριο.

Μεταξύ των προτεραιοτήτων που θέτει η Κομισιόν είναι μια νέα εκστρατεία κατά της ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας, ενώ η φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι θα παρουσιάσει στους ηγέτες της ΕΕ έκθεση για την πρόοδο που έχει σημειωθεί στον περιορισμό των γραφειοκρατικών εμποδίων. Παράλληλα, η Κομισιόν θα επιδιώξει την περαιτέρω διαφοροποίηση των εμπορικών σχέσεών της, καθώς και την προτεραιότητα σε Ευρωπαίους προμηθευτές όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις.

Σύμφωνα με την πρόεδρο της Κομισιόν, παρότι η ΕΕ θα πρέπει να επιδιώκει «τη συμφωνία μεταξύ των 27 κρατών-μελών», αν αυτό αποδειχθεί αδύνατο σε κρίσιμους τομείς οικονομικής πολιτικής, θα εξεταστούν διαφορετικοί τρόποι παράκαμψης των αντιρρήσεων ορισμένων χωρών, ώστε να αποφευχθεί «η υπονόμευση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και της ικανότητά της για δράση λόγω της έλλειψης προόδου ή φιλοδοξίας».

Η φον ντερ Λάιεν προέβη σε διευκρινίσεις την Παρασκευή καθώς ερωτήθηκε σχετικά από πρέσβεις των κρατών-μελών σε μια κεκλεισμένων των θυρών συνάντηση, όπου συζητήθηκαν οι τιμές της ενέργειας και οι δυσβάσταχτες κανονιστικές ρυθμίσεις ως εμπόδια στην ανάπτυξη.

Ενόψει της συνόδου στο Alden Biesen, οι χώρες της ΕΕ έχουν καταθέσει διαφορετικές απόψεις για το πώς θα αναστραφεί η στασιμότητα των οικονομιών. Σε έγγραφο που εξασφάλισε το Politico, η Γερμανία ζήτησε ένα νέο κύμα απορρύθμισης και στοχευμένα μέτρα ώστε να γίνει ευκολότερη δραστηριοποίηση των μικρότερων επιχειρήσεων.

Η Γαλλία, από την άλλη, πιέζει για εγγυήσεις ότι το δημόσιο χρήμα για τομείς προτεραιότητας όπως η άμυνα, η τεχνολογία και οι αναβαθμίσεις υποδομών θα δαπανάται κυρίως σε Ευρωπαίους προμηθευτές.



