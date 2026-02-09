Βόρεια Μακεδονία: Κατασχέθηκαν συνολικά 40 τόνοι κάνναβης

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η αστυνομία της Βόρειας Μακεδονίας κατέσχεσε 40 τόνους κάνναβης, τη μεγαλύτερη ποσότητα που έχει καταγραφεί στη χώρα.

Από την ποσότητα, οι 9 τόνοι βρέθηκαν στα Σκόπια και οι 31 τόνοι στην περιοχή Στρούμιτσας στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Δεν έχουν γίνει συλλήψεις μέχρι στιγμής, ενώ η αστυνομία δεν έχει δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την υπόθεση.

Στους 40 τόνους ανέρχεται η ποσότητα κάνναβης που κατέσχεσε προς τα τέλη της περασμένης εβδομάδας η αστυνομία της Βόρειας Μακεδονίας. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσότητα κάνναβης που έχει κατασχεθεί στη χώρα.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας κατασχέθηκαν 9 τόνοι κάνναβης στα Σκόπια και 31 τόνοι στο ανατολικό τμήμα της χώρας (περιοχή Στρούμιτσας).

Από την μεριά της αστυνομίας δεν υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες για την υπόθεση, ενώ εντύπωση φαίνεται να προκαλεί το γεγονός, ότι τουλάχιστον για την ώρα δεν υπάρχουν συλλήψεις.

Το κυβερνών κόμμα VMRO-DPMNE του πρωθυπουργού της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, ισχυρίστηκε ότι πίσω από τις ποσότητες κάνναβης που κατασχέθηκαν βρίσκονται άτομα που ανήκουν στο στενό περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού Ζόραν Ζάεφ, κάτι που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του τελευταίου, ο οποίος έκανε λόγο για συκοφαντίες και απαίτησε από το VMRO-DPMNE να ζητήσει δημόσια συγνώμη για τους «ανυπόστατους ισχυρισμούς» που διατύπωσε.

Το VMRO-DPMNE σημειώνει πως πρόσωπα της οικογένειας του Ζόραν Ζάεφ δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στον χώρο καλλιέργειας κάνναβης στη χώρα.

Η Βόρεια Μακεδονία νομιμοποίησε την καλλιέργεια κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς το 2016. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν χορηγηθεί άδειες σε 61 εταιρείες για την καλλιέργεια κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς, εκ των οποίων 43 παραμένουν ενεργές.

Όπως επισημαίνουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, δεν είναι σπάνια τα φαινόμενα εξαφάνισης ποσοτήτων κάνναβης που φέρονται να έχουν παραχθεί νόμιμα για ιατρικούς σκοπούς και καταλήγουν να πωλούνται σε δρόμους του εξωτερικού, εντείνοντας τις ανησυχίες για παρακολούθηση και έλεγχο των ποσοτήτων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.