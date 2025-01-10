Βίντεο - Ουκρανία: Οβίδα χτυπά σούπερ μάρκετ στο Ντονέτσκ

Ένα σούπερ μάρκετ στην υπό ρωσική κατοχή πόλη Ντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας επλήγη σήμερα από τον ουκρανικό στρατό με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Αλλα ρωσικά μέσα αναφέρουν ότι από το πλήγμα υπάρχουν 2 νεκροί και δύο τραυματίες.

Φωτογραφίες και βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα καμένο αυτοκίνητο μπροστά από ένα κατεστραμμένο διώροφο κυκλικό κτίριο και γύρω από αυτό συντρίμμια.Το TASS μετέδωσε ότι άλλα κτίρια και περίπου 15 αυτοκίνητα καταστράφηκαν από την έκρηξη.

❗️Ukrainian forces strike #Donetsk supermarket with #HIMARS missiles, civilians injured.



Ukrainian military forces launched a rocket strike using HIMARS missiles in Donetsk People's Republic, injuring at least three civilians, according to a Sputnik correspondent. pic.twitter.com/wA2kghuIMP — Sputnik Africa (@sputnik_africa) January 10, 2025

Οπτικό υλικό που έχει ληφθεί από κάμερα τοποθετημένη στο ταμπλό οχήματος, το οποίο δεν έχει επιβεβαιωθεί και το οποίο ανήρτησε ο οδηγός του, φαίνεται να έχει καταγράψει τη στιγμή που επλήγη το σούπερ μάρκετ και δείχνει μια μεγάλη έκρηξη και φλόγες να υψώνονται στον ουρανό.

#BREAKING – Heavy bombardment by the Ukrainian Armed Forces (#AFU) with #HIMARS (MRLS) this morning in the Russian-held city of #Donetsk.



— Several cars are smashed in the parking lot. Craters are visible on the asphalt, close to a supermarket (right 📹). pic.twitter.com/2UNSBVKYQB — Fryer's Intel (@FreyersIntel) January 10, 2025

Δεν υπήρξε άμεσος σχολιασμός από την Ουκρανία και το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει άμεσα την πληροφορία.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.