Βίντεο: Οβίδα χτυπά σούπερ μάρκετ στο Ντονέτσκ της Ουκρανίας 

Υλικό από κάμερα τοποθετημένη στο ταμπλό οχήματος δείχνει τη στιγμή που επλήγη το σούπερ μάρκετ, μια μεγάλη έκρηξη και φλόγες να υψώνονται στον ουρανό

Βίντεο - Ουκρανία: Οβίδα χτυπά σούπερ μάρκετ στο Ντονέτσκ

Ένα σούπερ μάρκετ στην υπό ρωσική κατοχή πόλη Ντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας επλήγη σήμερα από τον ουκρανικό στρατό με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Αλλα ρωσικά μέσα αναφέρουν ότι από το πλήγμα υπάρχουν 2 νεκροί και δύο τραυματίες. 

Φωτογραφίες και βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα καμένο αυτοκίνητο μπροστά από ένα κατεστραμμένο διώροφο κυκλικό κτίριο και γύρω από αυτό συντρίμμια.Το TASS μετέδωσε ότι άλλα κτίρια και περίπου 15 αυτοκίνητα καταστράφηκαν από την έκρηξη.

Οπτικό υλικό που έχει ληφθεί από κάμερα τοποθετημένη στο ταμπλό οχήματος, το οποίο δεν έχει επιβεβαιωθεί και το οποίο ανήρτησε ο οδηγός του, φαίνεται να έχει καταγράψει τη στιγμή που επλήγη το σούπερ μάρκετ και δείχνει μια μεγάλη έκρηξη και φλόγες να υψώνονται στον ουρανό.

Δεν υπήρξε άμεσος σχολιασμός από την Ουκρανία και το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει άμεσα την πληροφορία.
 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Πόλεμος στην Ουκρανία
