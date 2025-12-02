Το γύρο του διαδικτύου κάνουν οι εικόνες από μία τεράστια φάτνη που στήθηκε και φέτος στην Αλικάντε της Ισπανίας.

Οι φιγούρες του Ιωσήφ, της Μαρίας, του Βρέφους Ιησού και των τριών μάγων φτάνουν σε ύψος 19 μέτρων, εντυπωσιάζοντας τους περαστικούς.

🇪🇸🎄 FLASH | À Alicante, en Espagne, la crèche annuelle de 19 mètres, dominée par les figures de Joseph, Marie et l’Enfant Jésus, a été INAUGURÉE.



Créée par l’artiste José Manuel García "Pachi", elle détient depuis 2020 le record Guinness de LA PLUS HAUTE CRÈCHE AU MONDE. pic.twitter.com/JFgh4jPDW6 — L'Écho Chrétien (@lechochretien) November 30, 2025

Η φάτνη είναι δημιούργημα του καλλιτέχνη José Manuel García "Pachi" και κατέχει από το 2020 το Ρεκόρ Γκίνες για την υψηλότερη φάτνη στον κόσμο.

