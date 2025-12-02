Λογαριασμός
Εντυπωσιακή φάτνη ύψους 19 μέτρων στην Αλικάντε της Ισπανίας - Βίντεο

Η φάτνη είναι δημιούργημα του καλλιτέχνη José Manuel García "Pachi" και κατέχει από το 2020 το Ρεκόρ Γκίνες για την υψηλότερη φάτνη στον κόσμο

φατνη

Το γύρο του διαδικτύου κάνουν οι εικόνες από μία τεράστια φάτνη που στήθηκε και φέτος στην Αλικάντε της Ισπανίας

Οι φιγούρες του Ιωσήφ, της Μαρίας, του Βρέφους Ιησού και των τριών μάγων φτάνουν σε ύψος 19 μέτρων, εντυπωσιάζοντας τους περαστικούς. 

Η φάτνη είναι δημιούργημα του καλλιτέχνη José Manuel García "Pachi" και κατέχει από το 2020 το Ρεκόρ Γκίνες για την υψηλότερη φάτνη στον κόσμο.

