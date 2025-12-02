Οι αεροδιαστημικές και αμυντικές βιομηχανίες της Ευρώπης κατέγραψαν μεγάλη αύξηση το 2024, με τον τζίρο τους να αυξάνεται κατά 10,1% στα 325,7 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ καταγράφηκε επίσης αριθμός ρεκόρ άμεσα απασχολούμενων στον τομέα, οι οποίοι έφθασαν το 1,1 εκατομμύριο, ανακοίνωσε σήμερα ο Καμίλ Γκραν, γενικός γραμματέας του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Αεροδιαστημικής, Ασφάλειας και Αμυντικής Βιομηχανίας (ASD).

Η αμυντική βιομηχανία ήταν αυτή που σημείωσε τη μεγαλύτερη άνοδο, με τον τζίρο της να αυξάνεται κατά 13,8% στα 183,4 δισεκατομμύρια ευρώ, χάρη στις υψηλότερες δαπάνες και τις προσπάθειες να ενισχυθεί η ασφάλεια εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ο Γκραν στους δημοσιογράφους.

Η πολιτική αεροναυτική βιομηχανία σημείωσε αύξηση 6% στα 129,1 δισεκατομμύρια ευρώ, χάρη στην ανάκαμψη της αεροπορικής κυκλοφορίας και της ζήτησης για οικονομικά σε καύσιμα αεροσκάφη.

Ο τζίρος του διαστημικού τομέα αυξήθηκε κατά 3,1% στα 13,2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ο τομέας της αεροδιαστημικής και της άμυνας, που περιλαμβάνει περισσότερες από 4.000 εταιρείες, υποστήριξε σχεδόν 4,2 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης, ενώ η οικονομική δραστηριότητά του σε όλη την Ευρώπη ανήλθε σε 779 δισεκατομμύρια ευρώ, ανακοίνωσε ο ASD.

Ο πρόεδρος του ASD Μίκαελ Γιόχανσον κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να υιοθετήσει μια βιομηχανική στρατηγική για την πολιτική αεροναυτική βιομηχανία και να διατηρήσει τις επενδύσεις στην άμυνα, προειδοποιώντας ότι η ηγεσία της Ευρώπης σε τομείς υψηλής τεχνολογίας «δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη».

Η δαπάνη για έρευνα και ανάπτυξη έφθασε τα 25,2 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας άνοδο κατά 9,4%, ανακοίνωσε ο ASD προσθέτοντας ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να υπολείπεται των παγκόσμιων αντιπάλων της στην καινοτομία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.