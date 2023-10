Βίντεο από το IDF από την «εξουδετέρωση» του ανώτερου στελέχους της Χαμάς

Το IDF επιβεβαίωσε την «εξουδετέρωση» του ανώτερου στελέχους της Χαμάς, Ayman Nofal, μέλους του Γενικού Στρατιωτικού Συμβουλίου της τρομοκρατικής ομάδας και διοικητή της Κεντρικής Ταξιαρχίας της Γάζας, δημοσιεύοντας πλάνα από την αεροπορική επιδρομή.

«Μόλις ''εξουδετερώσαμε'' τον Ayman Nofal, ανώτερο στέλεχος της Χαμάς. Ο Nofal ήταν Διοικητής της Κεντρικής Ταξιαρχίας της Χαμάς στη Γάζα και πρώην Αρχηγός Στρατιωτικών Πληροφοριών. Ο Nofal διεύθυνε πολλές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών αμάχων και εκτός από ένα από τα πιο κυρίαρχα πρόσωπα της τρομοκρατικής οργάνωσης, συμμετείχε στον σχεδιασμό της απαγωγής του Gilad Shalit. Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να ''εξουδετερώσουμε'' τη Χαμάς», γράφει στην ανάρτησή του το IDF.

