Νέο βίντεο- ντοκουμέντο από τη στιγμή της πυραυλικής επίθεσης στο εμπορικό κέντρο του Κρεμεντσούκ

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της επίθεσης με πυραύλους στο εμπορικό κέντρο του Κρεμεντσούκ της Ουκρανίας δόθηκε στη δημοσιότητα, και τα πλάνα σοκάρουν.

Στο βίντεο διακρίνεται το ωστικό κύμα, ένα πυκνό σύννεφο καπνού και συντρίμμια από το εμπορικό κέντρο να εκτοξεύονται.

President of Ukraine @ZelenskyyUa just published shots of an X-22 cruise missile striking a shopping center in #Kremenchuk.



This was not a mistake but a deliberate genocide of Ukrainians.#RussiaIsATerroristState #RussianWarCrimes pic.twitter.com/E77Rm1Z9kM