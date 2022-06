Ανταλλαγή πυρών κατά τη διάρκεια ληστείας τράπεζας στον Καναδά: 2 ύποπτοι νεκροί, 6 αστυνομικοί τραυματίες - Δείτε βίντεο

Δύο οπλισμένοι κακοποιοί σκοτώθηκαν και έξι αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ορισμένοι βαριά, κατά τη διάρκεια ληστείας τράπεζας στον δυτικό Καναδά, ανακοίνωσαν χθες Τρίτη οι τοπικές αρχές, τονίζοντας πως συνεχίζουν την έρευνα για να εντοπίσουν έναν ακόμη ύποπτο.

VIDEO: Police and suspects exchange multiple shots in a deadly shooting at a Saanich bank.



Police say the two suspects are dead and six police officers were shot and taken to hospital.



Read more: https://t.co/VY38SnxDAr pic.twitter.com/Ty7sE6tx9L