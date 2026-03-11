Το Ιράν συνεχίζει τις επιθέσεις στις χώρες του Κόλπου

Ενώ ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται για δωδέκατη μέρα σήμερα, το Ιράν συνεχίζει τις επιθέσεις του στοχεύοντας τα γειτονικά κράτη του Κόλπου.

Οι περισσότερες από τις επιθέσεις στοχεύουν ενεργειακές δομές.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, η κατάσταση ανά χώρα την Τετάρτη, διαμορφώνεται ως εξής:

Κατάρ

Το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε επίθεση με πύραυλο εναντίον της χώρας το πρωί.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επικοινωνία με την Τεχεράνη, προειδοποιώντας ότι οι ιρανικές επιθέσεις δημιουργούν ένα «επικίνδυνο προηγούμενο», ιδιαίτερα για τις ενεργειακές εγκαταστάσεις της περιοχής.

Κουβέιτ

Η Εθνική Φρουρά του Κουβέιτ αναχαίτισε οκτώ drones που στόχευαν τη χώρα, μεταξύ των οποίων και επίθεση στις δεξαμενές καυσίμων του αεροδρομίου που προκάλεσε τον θάνατο δύο αξιωματικών ασφαλείας.

Δεν έχουν αναφερθεί νέα θύματα από τις τελευταίες αναχαιτίσεις, όμως συνεχίζονται οι έρευνες για παραβιάσεις του εναέριου χώρου νωρίτερα σήμερα.

Ομάν

Το Ομάν ανέβαλε τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Μουσκάτ.

Δεν έχουν επιβεβαιωθεί νέες επιθέσεις ή θύματα τις τελευταίες 12 ώρες.

Μπαχρέιν

Ιρανικές επιθέσεις τραυμάτισαν δεκάδες ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και παιδιά, στη Σίτρα κοντά στη Μανάμα, ενώ ξέσπασε πυρκαγιά σε εγκατάσταση στο Μαάμερ μετά από επίθεση με drone.

Νωρίτερα, μια γυναίκα σκοτώθηκε και οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν drone έπληξε κατοικημένο κτίριο στη Μανάμα.

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Η αεράμυνα των ΗΑΕ αναχαίτισε πυραύλους και drones από το Ιράν, με το υπουργείο Άμυνας να επαναλαμβάνει το δικαίωμα της χώρας να απαντήσει στις περισσότερες από 1.000 επιθέσεις από την έναρξη του πολέμου.

Οι αρχές ανέφεραν ότι δεν υπάρχουν νέοι τραυματισμοί από τις τελευταίες επιθέσεις.

Σαουδική Αραβία

Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε επτά drones που στόχευαν το σημαντικό πετρελαϊκό κοίτασμα Shaybah κοντά στα σύνορα με τα ΗΑΕ. Δεν αναφέρθηκαν ζημιές ή θύματα.

Επίσης, αναχαιτίστηκαν βαλλιστικοί πύραυλοι πάνω από τα ανατολικά της χώρας, συμπεριλαμβανομένων και ορισμένων κοντά σε αεροπορική βάση.

