Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινή επιδρομή που στόχευε ένα διαμέρισμα στο κέντρο της Βηρυτού κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με λιβανικά μέσα ενημέρωσης.

Δεν έχει υπάρξει ακόμη κανένα σχόλιο από τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις και ο αριθμός των νεκρών δεν έχει επαληθευτεί από τις λιβανικές αρχές.

Οι Times of Israel σημειώνουν ότι επιδρομή πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Βηρυτού και όχι στο προπύργιο της Χεζμπολάχ, Νταχία, στα νότια προάστια της πόλης, το οποίο οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις διέταξαν να εκκενωθεί.

