Ενας 30χρονος Αυστραλός πιλότος της Formula 1 κατηγορείται ότι βίασε μία νοσοκόμα του Μάικλ Σουμάχερ, μέσα στην έπαυλή της οικογένειας στην Ελβετία, τον Νοέμβριο 2019.

Η γυναίκα ήταν μέλος της ιατρικής ομάδας που παρείχε συνεχή φροντίδα στον επτάκις παγκόσμιο πρωταθλητή της Formula 1, ο οποίος έχει καθηλωθεί μετά το σοβαρό ατύχημα που υπέστη κάνοντας σκι το 2013.

Σύμφωνα με την Daily Mail, που επικαλείται τα δικαστικά έγγραφα και τους εισαγγελείς της Ελβετίας, ο Αυστραλός οδηγός αγώνων κατηγορείται ότι βίασε τη νοσοκόμα δύο φορές, μέσα σε δωμάτιο της έπυλης, ενώ εκείνη ήταν αναίσθητη, μετά από ένα κοκτέιλ πάρτι που είχε διοργανώσει η οικογένεια.

Australian racing driver 'raped one of Michael Schumacher's nurses in bedroom at F1 legend's family home' after cocktail party at sprawling estate, prosecutors claim https://t.co/cZBWt6cU4c — Daily Mail (@DailyMail) October 15, 2025

Ο 30χρονος Αυστραλός πιλότος είναι στενός φίλος του γιου του Μάικλ Σουμάχερ, Μικ και έχει πρόσβαση στο σπίτι της οικογένειας.

Ο πιλότος ισχυρίστηκε ότι πριν από τη νύχτα του φερόμενου βιασμού - είχε φιλήσει τη νοσοκόμα σε ένα κλαμπ στη Γενεύη, κάτι που η ίδια αρνείται.

Στη συνέχεια, εκείνο το βράδυ, οι δυο τους συναντήθηκαν στην αίθουσα μπιλιάρδου της έπαυλης.

Η νοσοκόμα ήπιε βότκα μετά από μια βάρδια και ένιωσε αδιαθεσία. Δεν μπορούσε να σταθεί όρθια και μεταφέρθηκε από έναν φυσιοθεραπευτή και τον κατηγορούμενο σε ένα ιδιωτικό δωμάτιο που προοριζόταν για το προσωπικό κατά τη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας.

Την έβαλαν για ύπνο «χωρίς να την γδύσουν».

Ο Αυστραλός, ο οποίος έμενε σε ένα διπλανό δωμάτιο, επέστρεψε αργότερα και τη βίασε δύο φορές, σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας.

Η 30χρονη νοσοκόμα υπέβαλε ποινική μήνυση εναντίον του τον Ιανουάριο του 2022.

Η οικογένεια Σουμάχερ δεν είχε καμία εμπλοκή στην υπόθεση και δεν περιλαμβάνεται στα αρχεία της Εισαγγελίας της περιφέρειας Λα Κοτ.

Ο κατηγορούμενος συνεργάστηκε κατά τα αρχικά στάδια της έρευνας και ταξίδεψε από την Αυστραλία για να ανακριθεί, αναφέρει η εφημερίδα 24 Heures.

Ωστόσο, υπάρχουν φόβοι ότι η υπόθεση μπορεί να μην προχωρήσει, καθώς δεν ήταν δυνατή η επικοινωνία μαζί του εδώ και μήνες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.