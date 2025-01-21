Με τα μάτια της σχεδόν εξ ολοκλήρου καλυμμένα από την άκρη του ναυτικού καπέλου της, η Μελάνια Τραμπ στάθηκε πίσω από τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στη σκηνή που στήθηκε στο Καπιτώλιο, την ώρα της ορκωμοσίας, και τράβηξε πάνω της όλα τα βλέμματα.

Σχεδιασμένο από τον νεοϋορκέζο μόδιστρο Eric Javits, το καπέλο της Τραμπ ήταν ένα αυστηρό στολίδι σε ένα τακτοποιημένο σύνολο στρατιωτικού στιλ, αναφέρει το CNN. Το ναυτικό παλτό της από μετάξι και μαλλί ήταν δεμένο στη μέση της, ενώ ολοκλήρωσε το λουκ της με ένα ζευγάρι τακούνια στιλέτο.

Το παλτό της σχεδιάστηκε από τον Adam Lippes, έναν σχεδιαστή με έδρα τη Νέα Υόρκη, ο οποίος έχει ντύσει τους Μπάιντεν αλλά και τη Μισέλ Ομπάμα.

Κάτω από το ραμμένο παλτό ήταν μια μεταξωτή μάλλινη pencil φούστα και μια ιβουάρ μεταξωτή κρεπ μπλούζα διπλωμένη σε αιχμηρό ντεκολτέ, όλα ραμμένα στο χέρι από την ομάδα του Lippes στη Νέα Υόρκη.

Προηγούμενο Επόμενο

«Η παράδοση της προεδρικής ορκωμοσίας ενσαρκώνει την ομορφιά της αμερικανικής δημοκρατίας και σήμερα είχαμε την τιμή να ντύσουμε την πρώτη μας κυρία, την κυρία Μελάνια Τραμπ», ανέφερε ο Adam Lippes σε δήλωσή του.

«Το ντύσιμο της κυρίας Τραμπ δημιουργήθηκε από μερικούς από τους καλύτερους της Αμερικής και είμαι πολύ περήφανος που δείχνω τέτοια δουλειά στον κόσμο», σημείωσε.

Το μόνο στοιχείο που πρόδιδε το κρύο που επικρατούσε κατά τη διάρκεια της τελετής ορκωμοσίας, την πιο ψυχρή των τελευταίων 40 ετών, ήταν τα μαύρα δερμάτινα γάντια της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ.

Εκτός των ρούχων, οι ειδικοί της μόδας στάθηκαν και στο χτένισμά της, που επίσης τράβηξε τα βλέμματα.

«Με το πρόσωπό της μισοκρυμμένο από το καπέλο της, η Μελάνια παραμένει απόμακρη», δήλωσε η καθηγήτρια Nichola Gutgold, συγγραφέας του βιβλίου «Electing Madam Vice President: Όταν οι γυναίκες τρέχουν, οι γυναίκες κερδίζουν», στο CNN.

Η Πρώτη Κυρία είχε επίσης μια ελαφρώς μαχητική χροιά στο σύνολό της, κάτι το οποίο συνηθίζει. Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας της ως πρώτη κυρία από το 2017 έως το 2021, η στυλιστική εξέλιξη της Μελάνια Τραμπ έφτασε να περιλαμβάνει πιο δομημένα, εμπνευσμένα από τον στρατό φορέματα και φούστες σε χακί, ναυτικό και γκρι χρώμα.

«Καθώς αναδυόταν η δημόσια προσωπικότητα, εξακολουθούσε να αποζητά την ιδιωτικότητα», σχολιάζει η Kate Bennett, πρώην ανταποκρίτρια του CNN στον Λευκό Οίκο.

«Τα ρούχα της, κατά τη γνώμη μου, το αντανακλούσαν αυτό. (…) ήταν σχεδόν στρατιωτική η ατμόσφαιρα. Νομίζω ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ένιωθε σαν πανοπλία ... Επειδή πέρασε τέσσερα χρόνια πολύ έντονου ελέγχου», επισημαίνει.

Το ακριβές, δομημένο ντύσιμο της νέας πρώτης κυρίας συγκρίθηκε με αυτό της Τζιλ Μπάιντεν, η οποία είχε μια πιο απαλή σιλουέτα στα σκαλιά του Λευκού Οίκου.

Το χαλαρό, δεμένο στη μέση παλτό και η μπλούζα της Τζιλ Μπάιντεν -και τα δύο σε ένα μοβ χρώμα- σχεδιάστηκαν από τον Ralph Lauren.

Ο ιστορικός αμερικανικός οίκος πιστώθηκε τη δημιουργία του μπλε λουκ της Μελάνια Τραμπ και στην ορκωμοσία του Τραμπ το 2017, το οποίο παρομοιάστηκε έντονα με την Τζάκι Κένεντι.

Αν, πριν από οκτώ χρόνια, η Τραμπ ήλπιζε να μιμηθεί μια από τις πιο σεβαστές πρώτες κυρίες στην ιστορία, τότε αυτή τη φορά δοκίμαζε κάτι καινούργιο.

Άλλοι ερμήνευσαν την εμφάνιση μέσα από έναν πιο βασιλικό φακό.

Ο Gutgold είπε ότι το καπέλο της Τραμπ απέπνεε μια «βασιλική αύρα», ενώ η επικεφαλής κριτικός μόδας των New York Times, Vanessa Friedman, δήλωσε στο CNN ότι η Τραμπ φαινόταν «περισσότερο γκουβερνάντα βασιλικής οικογένειας παρά Πρώτη Κυρία της Αμερικής».

Το 2017, μέσω της μόδας προσπάθησε να ευθυγραμμιστεί με τον ρόλο της πιο προσιτής προεδρικής συζύγου. Τώρα, φαίνεται ότι το ντύσιμό της αποσκοπεί στη δημιουργία μιας απόστασης - μια φυσικής ασπίδας προς τον έξω κόσμο.

Πηγή: skai.gr

