Βερολίνο: Δύσκολη αποστολή ο μεγάλος συνασπισμός

Έντονη κινητικότητα τις τελευταίες ώρες στα επιτελεία της Χριστιανικής Ένωσης και των Σοσιαλδημοκρατών για τον σχηματισμό μεγάλου συνασπισμού. Ο Μερτς ζητά επιτάχυνση, το SPD θέτει όρους.



Οι εξελίξεις τρέχουν στη γερμανική πρωτεύουσα για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Νωρίς το πρωί της Τρίτης ο νικητής των εκλογών και επικεφαλής των Χριστιανοδημοκρατών Φρίντριχ Μερτς μετέβη στην καγκελαρία για να συναντήσει τον Όλαφ Σολτς. Μέχρι τον σχηματισμό κυβέρνησης ο Σολτς παραμένει τυπικά καγκελάριος.



Η συνάντηση κράτησε περίπου μιάμιση ώρα και σύμφωνα με διαρροές περιστράφηκε γύρω από τον συντονισμό των κοινοβουλευτικών εργασιών το επόμενο διάστημα, μέχρι να συγκροτηθεί σε σώμα η επόμενη βουλή και μέχρι να διοριστεί ο επόμενος καγκελάριος, εφόσον πρώτα συγκροτηθεί κυβέρνηση συνασπισμού που έχει την πλειοψηφία των εδρών.



Ένα δεύτερο θέμα ήταν μια γενική συζήτηση περί μεγάλου συνασπισμού με τους Σοσιαλδημοκράτες, μολονότι ο Όλαφ Σολτς δεν θα έχει ρόλο στις σχετικές διαβουλεύσεις. Τον ρόλο αυτό αναλαμβάνει ο συμπρόεδρος του κόμματος Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, ο οποίος έχει ευρεία υποστήριξη εντός του κόμματος.



Είχε προηγηθεί τηλεφωνική συνομιλία του Φρίντριχ Μερτς με τον Λαρς Κλινγκμπάιλ τη Δευτέρα. Το τηλεφώνημα αυτό έγινε μάλιστα εσπευσμένα μετά την ανακοίνωση των επίσημων εκλογικών αποτελεσμάτων. Από την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουν όπως όλα δείχνουν επίσημα οι πιο στοχευμένες επαφές για κυβέρνηση μεγάλου συνασπισμο με στόχο του καθορισμού του πλαισίου συζήτησης. Δεν θα είναι όμως εύκολη υπόθεση.

Επιφυλάξεις και όροι από τους Σοσιαλδημοκράτες

Ο επικεφαλής της ισχυρής νεολαίας των Σοσιαλδημοκρατών Φίλιπ Τούρμερ εξέφρασε επιφυλάξεις ως προς την ειλικρίνεια του Φρίντριχ Μερτς ότι θέλει να συνεργαστεί ουσιαστικά με τους Σοσιαλδημοκράτες, τονίζοντας ότι ένας μεγάλος συνασπισμός δεν είναι κάτι που μπορεί να συγκροτηθεί με αυτοματισμούς, όσο κι αν ο Μερτς πιέζει για ταχύτητα στις σχετικές αποφάσεις.



Από την άλλη πλευρά πιέσεις ασκεί και ο Βαυαρός Χριστιανοκοινωνιστής Μάρκους Ζέντερ, από το αδελφό κόμμα των Χριστιανοδημοκρατών, απευθύνοντας έκκληση προς τους Σοσιαλδημοκράτες για σχηματισμό κυβέρνησης που θα διασφαλίζει τη σταθερότητα: πράγμα που μεταφράζεται από πολλούς ως συναίνεση των Σοσιαλδημοκρατών στο μεταναστευτικό και την οικονομία.



Δύο πεδία στα οποία ήδη εντοπίζονται ήδη διαφωνίες. Πρώτον, ως προς το αυστηρό μεταναστευτικό πακέτο του Φρίντριχ Μερτς, που προσπάθησε να περάσει πρόσφατα στη γερμανική βουλή έχοντας τη στήριξη της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία. Δεύτερο, ως προς τη χαλάρωση του συνταγματικού κανόνα του χρεόφρενου. Ο Φρίντριχ Μερτς τάχθηκε ήδη κατά μιας βιαστικής μεταρρύθμισης του, αποκλείοντας κάτι τέτοιο στο άμεσο μέλλον.



Εξαιρέσεις από την αυστηρή τήρηση του χρεόφρενου ζήτησε ήδη για παράδειγμα ο Μπόρις Πιστόριους, υπουργός Άμυνας και «ισχυρό» χαρτί των Σοσιαλδημοκρατών και δημοφιλέστερος πολιτικός στη Γερμανία, στέλνοντας το μήνυμα ότι συνεργασία με τον Φρίντριχ Μερτς δεν σημαίνει άνευ όρων σύμπραξη.



Και ο απερχόμενος επικεφαλής της Κ.Ο. των Σοσιαλδημοκρατών Ρολφ Μύτσενιχ τόνισε ότι δεν είναι σίγουρη μια συμμετοχή του κόμματος στη συγκυβέρνηση. Το SPD, όμως είναι για την ώρα, όπως επεσήμανε, η μόνη δημοκρατική «εναλλακτική» για μια μελλοντική κυβέρνηση συνεργασίας με την Χριστιανική Ένωση, ρίχνοντας εκ νέου βέλη στον Φρίντριχ Μερτς για την πρόσφατη στήριξη του δικού του «μεταναστευτικού πακέτου» των Χριστιανοδημοκρατών στη βουλή από την Εναλλακτική για τη Γερμανία.

