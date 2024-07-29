Η TotalEnergies αποχωρεί από κοιτάσματα φυσικού αερίου στη Νότια Αφρική

"Καλό για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα", "άσχημο για την οικονομία της χώρας που θα μείνει φτωχή": η αποχώρηση της TotalEnergies από δύο έργα εκμετάλλευσης κοιτασμάτων φυσικού αερίου στη Νότια Αφρική, που ανακοινώθηκε σήμερα, προκαλεί αντίθετες αντιδράσεις στους υπέρμαχους της προστασίας του περιβάλλοντος και στους αναλυτές του πετρελαϊκού τομέα.

Ωστόσο όλοι συμφωνούν στο γεγονός ότι η απόφαση του γαλλικού κολοσσού υδρογονανθράκων να αποχωρήσει από πολλά υποσχόμενα κοιτάσματα φυσικού αερίου βαθέων υδάτων είναι άκρως συμβολική για το μέλλον του συνόλου του τομέα πετρελαίου-φυσικού αερίου και την ενεργειακή μετάβαση που είναι σε εξέλιξη.

Η TotalEnergies αποχωρεί από το μπλοκ εξερεύνησης 11B/12B που βρίσκεται στ΄ανοιχτά της νότιας ακτής της Νότιας Αφρικής, όπου έγιναν δύο σημαντικές ανακαλύψεις φυσικού αερίου, μια στο Brulpadda και μια στο Luiperd, 175 χλμ. από τις ακτές.

"Η TotalEnergies αποφάσισε επίσης να αποχωρήσει από το υπεράκτιο μπλοκ εξερεύνησης 5/6/7", μέσα στο οποίο η θυγατρική της TotalEnergies EP South Africa "διατηρεί συμμετοχή 40%", πρόσθεσε σήμερα ο όμιλος σε ανακοίνωση.

Ο γαλλικός όμιλος επικαλέστηκε τις "δυσκολίες που συνάντησε για να αναπτύξει και να αξιοποιήσει" "στη νοτιοαφρικανική αγορά" δύο ανακαλύψεις φυσικού αερίου που έγιναν εκεί, προκειμένου να δικαιολογήσει την αποχώρησή του.

Οι αποφάσεις αυτές είναι "ένα πλήγμα για τη Νότια Αφρική, η οποία σκόπευε να χρησιμοποιήσει αυτό το φυσικό αέριο για την παραγωγή περισσότερης ηλεκτρικής ενέργειας" και να μειώσει την εξάρτησή της από τον άνθρακα, γράφει ο εξειδικευμένος ιστότοπος Moneyweb.

"Η Νότια Αφρική έχασε την ικανότητά της να κερδίζει χρήματα από το φυσικό της αέριο και θα παραμείνει μια φτωχή χώρα", δήλωσε ο Τιερί Μπρος, ανεξάρτητος αναλυτής πετρελαίου και φυσικού αερίου. Όπως επισήμανε, η TotalEnergies κινδύνευε να μην αξιοποιήσει τη βαριά επένδυσή της δεδομένων των τεχνικών και οικονομικών δυσκολιών που αντιμετώπισε.

Οι αναλυτές επικαλούνται κυρίως την αδυναμία να υπάρξει συμφωνία για μια τιμή του φυσικού αερίου μεταξύ της TotalEnergies και της εθνικής εταιρίας πετρελαίου και φυσικού αερίου PetroSA.

Πράγματι, από τον Μαγγελάνο, στ΄ανοιχτά της Νότιας Αφρικής, όλοι οι ναυτικοί μιλούν για τα βίαια θαλάσσια ρεύματα και τις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Μια εκμετάλλευση πετρελαίου ή φυσικού αερίου θα απαιτούσε εξαιρετικές επενδύσεις.

Το μπλοκ 11B/12B καλύπτει έκταση 19.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων, με το βάθος του νερού να κυμαίνεται μεταξύ 200 και 1.800 μέτρων. Η TotalEnergies έχει μερίδιο 45% μέσω της θυγατρικής της TotalEnergies EP South Africa, μαζί με την Qatar Petroleum (25%), την CNR International (20%) και τη νοτιοαφρικανική κοινοπραξία Main Street 1549 (10%).

Το έργο εκμετάλλευσης του κοιτάσματος φυσικού αερίου Brulpadda προκάλεσε την οργή περιβαλλοντικών μη κυβερνητικών οργανώσεων τον Οκτώβριο του 2022.

Η οργάνωση Bloom και η νοτιοαφρικανική ΜΚΟ The Green Connection είχαν καταγγείλει συγκεκριμένα τις "επιχειρήσεις γεώτρησης σε βαθιά νερά της Νότιας Αφρικής" που μπορεί να απειλούν "μικρούς ψαράδες και μια εκπληκτική βιοποικιλότητα".

Η περιοχή αυτή είναι ένας πολύ σημαντικός τόπος για τη μετανάστευση και την αναπαραγωγή των θαλάσσιων θηλαστικών όπως οι φάλαινες και άλλα κητοειδή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

