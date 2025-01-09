Συνελήφθη η ηγέτης της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάντο, όπως μετέδωσε το διαδικτυακό τηλεοπτικό δίκτυο VPI TV την Πέμπτη, επικαλούμενο στέλεχος της αντιπολίτευσης.

Η Ματσάντο «συνελήφθη βίαια» σε μια πορεία, την πρώτη δημόσια εμφάνισή της εδώ και μήνες, ανέφερε η αντιπολίτευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Πέμπτη.

Η αντιπολίτευση διαδηλώνει σε όλη τη χώρα σε μια προσπάθεια να ασκήσει πίεση στον Πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο, μία ημέρα πριν από την ορκωμοσία του για την τρίτη εξαετή θητεία του.

Η Ματσάντο "συνελήφθη βίαια κατά την έξοδό της από την πορεία στο Chacao. Σε λίγα λεπτά αναμένουμε να επιβεβαιώσουμε την κατάστασή της. Πράκτορες του καθεστώτος πυροβόλησαν τις μοτοσικλέτες με τις οποίες μεταφερόταν", ανέφερε η αντιπολίτευση στο X.

Η αντιπολίτευση και το κυβερνών κόμμα έχουν βρίσκονται σε διαμάχη για τις περσινές προεδρικές εκλογές, τις οποίες και οι δύο ισχυρίζονται ότι κέρδισαν.

Η εκλογική αρχή της χώρας και το ανώτατο δικαστήριο λένε ότι ο Μαδούρο, του οποίου η περίοδος στην εξουσία σημαδεύτηκε από μια βαθιά οικονομική και κοινωνική κρίση, κέρδισε τις εκλογές του Ιουλίου, αν και ποτέ δεν δημοσίευσαν λεπτομερή αποτελέσματα.

Η κυβέρνηση, η οποία έχει κατηγορήσει την αντιπολίτευση ότι υποδαυλίζει φασιστικές συνωμοσίες εναντίον της, είπε ότι θα συλλάβει τον αρχηγό της αντιπολίτευσης Εντμούντο Γκονζάλες εάν επιστρέψει στη χώρα και έχει συλλάβει υψηλόβαθμα μέλη της αντιπολίτευσης και ακτιβιστές ενόψει της ορκωμοσίας.

