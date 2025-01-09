Ο υπουργός Εσωτερικών της Βενεζουέλας Ντιοσντάντο Καμπέγιο κατηγόρησε χθες Τετάρτη τον πρώην υποψήφιο πρόεδρο Ενρίκε Μάρκες, που συνελήφθη προχθές Τρίτη, ότι ενέχεται σε σχέδιο ανατροπής του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, η ορκωμοσία του οποίου έχει προγραμματιστεί να γίνει αύριο Παρασκευή, με πραξικόπημα.

Ο Ενρίκε Μάρκες «συμμετείχε σε (σχέδιο) πραξικοπήματος που ήθελαν να κάνουν κάποιοι στη Βενεζουέλα», ανέφερε ο κ. Καμπέγιο στη δημόσια τηλεόραση, προσθέτοντας ότι ο αντιπολιτευόμενος είχε «σχέσεις» με κάποιον «γκρίνγκο του FBI» —της αμερικανικής ομοσπονδιακής αστυνομίας— που επίσης ανακοινώθηκε από τις αρχές ότι συνελήφθη, καθώς και με τον γαμπρό του Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια, του άλλοτε διπλωμάτη ο οποίος διαβεβαιώνει πως αυτός κέρδισε τις εκλογές του Ιουλίου στη χώρα της Λατινικής Αμερικής κι έχει αναγνωριστεί από την Ουάσιγκτον ως ο «εκλεγμένος» πρόεδρος.

Ο γαμπρός του κ. Γκονσάλες Ουρούτια επίσης συνελήφθη. Διατρανώνοντας την «αθωότητά» του, η σύζυγός του Μαριάννα Γκονσάλες διερωτήθηκε «από πότε είναι έγκλημα να είσαι μέλος της οικογένειες του Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια;».

Νωρίτερα χθες ο πρόεδρος Μαδούρο, που θα ορκιστεί την Παρασκευή το μεσημέρι (τοπική ώρα) και θα αρχίσει την τρίτη του θητεία στο αξίωμα, είπε στην κρατική τηλεόραση πως δυο Αμερικανοί, αξιωματούχοι του FBI και των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, ήταν ανάμεσα στους εκατό και πλέον ανθρώπους που συνελήφθησαν διότι σχεδίαζαν «επίθεση μισθοφόρων με αμερικανική χρηματοδότηση».

Ο υπουργός Εσωτερικών Καμπέγιο ανέγνωσε κείμενο, το οποίο κατ’ αυτόν βρέθηκε στον υπολογιστή του κ. Μάρκες, στο οποίο ο τελευταίος προτείνει στον κ. Γκονσάλες Ουρούτια να «ορκιστεί και να αναλάβει την εξουσία» σε κάποια διπλωματική αντιπροσωπεία της Βενεζουέλας στο εξωτερικό.

Ο Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια κάνει το τρέχον διάστημα διεθνή περιοδεία, πήγε ιδίως στις ΗΠΑ, όπου τον υποδέχθηκε ο απερχόμενος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο, και αναμένεται να την ολοκληρώσει στη Δομινικανή Δημοκρατία — ούτε μια ώρα από το Καράκας με αεροσκάφος.

Μορφή της αντιπολίτευσης και υποψήφιος στις εκλογές, ο Ενρίκε Μάρκες έχει κάνει διάφορες προσφυγές στη δικαιοσύνη εναντίον της επανεκλογής του Νικολάς Μαδούρο, απαιτώντας να ακυρωθεί.

Η ανακοίνωση του υπουργού Εσωτερικών έγινε καθώς η επικεφαλής της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο έχει καλέσει να γίνει σήμερα, παραμονή της ορκωμοσίας, μαζική κινητοποίηση, υποστηρίζοντας πως «όταν μια χώρα αποφασίσει πως θέλει αλλαγή και να είναι ελεύθερη, δεν μπορεί να τη σταματήσει κανένας».

Η νίκη του σοσιαλιστή προέδρου Μαδούρο επικυρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο, αφού ανακηρύχθηκε νικητής των προεδρικών εκλογών του Ιουλίου με το 52% των ψήφων από το εθνικό εκλογικό συμβούλιο (CNE). Ωστόσο, το CNE δεν δημοσιοποίησε πλήρη στοιχεία για την καταμέτρηση, επικαλούμενο πειρατεία στα συστήματα πληροφορικής του, κάτι που δεν θεωρούν αξιόπιστο η αντιπολίτευση και διάφοροι παρατηρητές.

Η αντιπολίτευση, που έδωσε στη δημοσιότητα δική της καταμέτρηση, βασισμένη σε δεδομένα που συγκέντρωσαν παρατηρητές της, διαβεβαιώνει ότι ο δικός της υποψήφιος, ο πρώην πρεσβευτής Γκονσάλες Ουρούτια, 75 ετών, κέρδισε με «πάνω από το 67%» των ψήφων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

