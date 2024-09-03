Τσεχία: Μια γυναίκα βρέθηκε νεκρή σε φορτηγό με παράνομους μετανάστες

Η αστυνομία της Τσεχίας συνέλαβε περίπου 30 μετανάστες και βρήκε μία γυναίκα νεκρή μέσα σε ένα φορτηγό κοντά στην Πράγα, σε αυτοκινητόδρομο που οδηγεί στη Γερμανία, ανακοίνωσαν οι αρχές απόψε με ανάρτησή τους στην πλατφόρμα Χ.

«Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για μετανάστες που όδευαν σε άλλη χώρα και δυστυχώς οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι υπάρχει ένας νεκρός», ανέφερε η αστυνομία. Ένας εκπρόσωπός της απέφυγε να δώσει άλλες πληροφορίες για την εθνικότητα των μεταναστών ή άλλες λεπτομέρειες.

Οι αρχές σταμάτησαν το φορτηγό, που έφερε ξένες πινακίδες, στο 18ο χιλιόμετρο του αυτοκινητόδρομου D8 που συνδέει την Πράγα με τη Δρέσδη. Η υπηρεσία άμεσης βοήθειας ACSR ανέφερε ότι οι διασώστες προσπάθησαν ανεπιτυχώς να επαναφέρουν μια γυναίκα περίπου 30 ετών. που δεν είχε τις αισθήσεις της. Οι υπόλοιποι μετανάστες δεν χρειάστηκαν νοσηλεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

