Βενεζουέλα: Η μεγαλύτερη διυλιστική μονάδα της χώρας επανήλθε σε λειτουργία

Το διυλιστήριο Amuay της Βενεζουέλας, δυναμικότητας 645.000 βαρελιών ημερησίως και το μεγαλύτερο της χώρας, επανήλθε σε λειτουργία την Παρασκευή μετά από διακοπή ηλεκτροδότησης. Σύμφωνα με τρεις πηγές από τις εγκαταστάσεις, επεξεργάζεται περίπου 140.000 βαρέλια αργού πετρελαίου την ημέρα, ενώ η μονάδα ρευστοποιημένης καταλυτικής πυρόλυσης (FCC) βρίσκεται επίσης σε λειτουργία.

Οι διακοπές ρεύματος επηρέασαν αρκετά διυλιστήρια της Βενεζουέλας μετά τους δύο φονικούς σεισμούς της περασμένης εβδομάδας. Το διυλιστήριο El Palito, δυναμικότητας 146.000 βαρελιών ημερησίως, έχει αποκαταστήσει την ηλεκτροδότηση, όμως οι εργαζόμενοι δεν έχουν ακόμη καταφέρει να επανεκκινήσουν τις παραγωγικές μονάδες, σύμφωνα με ξεχωριστές πηγές.

Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία PDVSA δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό. Η υπουργός Πετρελαίου Πάουλα Εναό είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα ότι η προμήθεια καυσίμων για την εγχώρια αγορά είναι διασφαλισμένη.

Πηγή: skai.gr

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