Μέχρι το βράδυ της Πέμπτης, επιβεβαιώθηκε ο θάνατος 2.595 ανθρώπων από τους σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, ενώ δεκάδες χιλιάδες εξακολουθούν να αγνοούνται.

Ένας άνδρας διασώθηκε ζωντανός αφού παρέμεινε παγιδευμένος για οκτώ ημέρες στα ερείπια ενός κτιρίου που κατέρρευσε μετά από δύο δίδυμους σεισμούς στη Βενεζουέλα.

Οι διασώστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον Ερνάν Χιλ, περισσότερες από 100 ώρες αφότου τον είχαν εντοπίσει για πρώτη φορά κάτω από 140 τόνους ερειπίων.

A true miracle!



A 43-year-old security guard from Venezuela was found alive after 8 days under the rubble of a shopping mall in La Guaira following a series of powerful earthquakes.



He survived in the basement of the building.



Rescuers believe this is likely one of the last… pic.twitter.com/khd445wRNA — NEXTA (@nexta_tv) July 2, 2026

Ένας Χιλιανός πυροσβέστης είχε περιγράψει νωρίτερα την επιχείρηση διάσωσης ως «χωρίς αμφιβολία την πιο περίπλοκη και τεχνικά δύσκολη που είχα ποτέ να αντιμετωπίσω». Ο Άλαν Μαντριγκάλ, τραυματιοφορέας του Ερυθρού Σταυρού της Κόστα Ρίκα, δήλωσε στους δημοσιογράφους στο σημείο ότι ο Χιλ «βγήκε απλώς τέλεια» από αυτή τη δοκιμασία.

Ο Μαντριγκάλ είναι ο διασώστης που άκουσε τις εξασθενημένες κραυγές του Χιλ για βοήθεια να βγαίνουν μέσα από τα ερείπια την Κυριακή.

«Ήταν μια συγκινητική στιγμή», θυμήθηκε, εξηγώντας ότι στην αρχή δεν είχε εμπιστοσύνη στα ίδια του τα αυτιά και ζήτησε από έναν συνάδελφό του να επιβεβαιώσει ότι «δεν το φανταζόταν απλώς».

Από εκείνη τη στιγμή και μετά, οι διασώστες έδωσαν μάχη με τον χρόνο για να απεγκλωβίσουν τον φύλακα.

Ο Χιλ βρισκόταν σε υπηρεσία σε ένα μικρό τσιμεντένιο κουβούκλιο στο υπόγειο του πάρκινγκ που γειτνιάζει με το εμπορικό κέντρο Galerias Playa Grande στο Κατία Λα Μαρ, όταν σημειώθηκαν οι δίδυμοι σεισμοί.

Φαίνεται ότι το κουβούκλιο δημιούργησε ένα προστατευτικό κέλυφος γύρω του, προστατεύοντάς τον από τους 140 τόνους ερειπίων που κατέρρευσαν γύρω και πάνω του.

«Μας είπε ότι δεν έχει ούτε ένα σπασμένο νύχι», δήλωσε ένας άλλος εργαζόμενος του Ερυθρού Σταυρού της Κόστα Ρίκα λίγο πριν ο Χιλ ανασυρθεί από τα ερείπια.

Στον Χιλ είχε δοθεί νερό και οι γιατροί τού είχαν τοποθετήσει ορό, ενώ ομάδες από τη Βενεζουέλα, τη Χιλή, την Κόστα Ρίκα, το Ελ Σαλβαδόρ, το Μεξικό, την Πορτογαλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες εργάζονταν για τον απεγκλωβισμό του.

Τμήματα των αγωγών πρόσβασης που κατασκεύασαν οι διασώστες για να τον προσεγγίσουν κατέρρευσαν αρκετές φορές, υπογραμμίζοντας τους κινδύνους που ενείχε η εργασία τόσο για τους διασώστες όσο και για τον Χιλ.

Διασώστες φροντίζουν τον Ερνάν Αλμπέρτο Χιλ Φλόρες, αφού ανασύρθηκε από τα ερείπια οκτώ ημέρες μετά τον εγκλωβισμό του. Πηγή: AP

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι ομάδες έρευνας κατάφεραν τελικά να αποκαταστήσουν οπτική επαφή με τον επιζώντα.

Σε πλάνα που καταγράφηκαν από μια μικρή κάμερα η οποία εισήχθη στα ερείπια όπου ήταν παγιδευμένος ο Χιλ, ακούγεται ένας Χιλιανός πυροσβέστης να του ζητά να γυρίσει το κεφάλι του προς την κάμερα. Το ένα του μάτι ήταν κατακόκκινο και φορούσε μια μάσκα προσώπου, την οποία οι διασώστες τού είχαν περάσει νωρίτερα μέσα από μια μικρή τρύπα για να τον προστατεύσουν από τη σκόνη και τα θραύσματα που δημιουργούνταν από τις προσπάθειές τους να τον απελευθερώσουν.

Ο πυροσβέστης τού ζήτησε επίσης να φορέσει προστατευτικά γυαλιά για να προστατεύσει τα μάτια του, καθώς οι διασώστες συνέχιζαν να απομακρύνουν προσεκτικά τα ερείπια γύρω του.

Search teams rescued a 44-year-old security guard trapped in the ruins of the mall where he worked in the Venezuelan state of La Guaira, more than a week after two strong earthquakes devastated the country's northern coast https://t.co/LuV2FkPjbo pic.twitter.com/L9xAGpJR0u — Reuters (@Reuters) July 2, 2026

Ο Μάρκο Αντόνιο Φράνκο από τον Μεξικανικό Ερυθρό Σταυρό περιέγραψε τον Χιλ ως έναν «χαρούμενο άνθρωπο».

Δήλωσε στον μεξικάνικο ειδησεογραφικό ιστότοπο Milenio ότι ο επιζών «ζήτησε μάλιστα ισοτονικά ποτά με συγκεκριμένες γεύσεις που του αρέσουν», προσθέτοντας ότι «φυσικά και του κάναμε το χατίρι».

«Ο ίδιος μας δίνει ώθηση, λέγοντάς μας να συνεχίσουμε. Αναγνωρίζει τα μέλη της ομάδας μας, λέγοντας "τι ωραία που επιστρέψατε και που είστε ξανά μαζί μου"».

Σύμφωνα με τον Φράνκο, οι διασώστες και ο Χιλ συζητούσαν συνεχώς για την οικογένειά του και για τη δύσκολη διάσωση.

Ο Μαντριγκάλ, ο τραυματιοφορέας που εντόπισε τον Χιλ, βρισκόταν στην πρώτη του διεθνή αποστολή διάσωσης και δήλωσε ότι το έργο που επιτέλεσε στη Βενεζουέλα τον άλλαξε.

«Το παιδί που ήρθε εδώ πριν από μια εβδομάδα δεν είναι το ίδιο που θα επιστρέψει στην Κόστα Ρίκα, πιστέψτε με», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Πηγή: skai.gr

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