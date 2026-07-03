Τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ θα δεσμευτούν, κατά τη σύνοδο κορυφής της Συμμαχίας που θα διεξαχθεί στην Άγκυρα την ερχόμενη εβδομάδα, να παράσχουν 70 δισεκατομμύρια ευρώ σε στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία το 2026 και σχεδόν ίδιο ποσό το 2027, σύμφωνα με το κείμενο της διακήρυξης και διπλωματικές πηγές.

Πρεσβευτές των 32 κρατών-μελών της Συμμαχίας ενέκριναν σε συνάντησή τους στις Βρυξέλλες το κείμενο, σύμφωνα με πληροφορίες του Γερμανικού Πρακτορείου Ειδήσεων.

Συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη θα δεσμευτούν για στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία ύψους 70 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2026 και ποσό σε «τουλάχιστον ισοδύναμα επίπεδα» υποστήριξης το 2027, σύμφωνα με το κείμενο της διακήρυξης, που χρειάζεται, ωστόσο, την τελική έγκριση από τους ηγέτες στη σύνοδο κορυφής.

Αυτό σημαίνει ότι η στρατιωτική βοήθεια θα ανέλθει σε περίοδο δύο ετών σε περισσότερα από 140 δισεκατομμύρια ευρώ - για στρατιωτικό εξοπλισμό, υποστήριξη και εκπαίδευση.

Ωστόσο, το ποσό περιλαμβάνει τα 60 δισεκατομμύρια ευρώ σε στρατιωτική βοήθεια που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να χορηγήσει στην Ουκρανία το 2026 και το 2027, δηλαδή ποσό ύψους 30 δισεκατομμυρίων ευρώ για κάθε έτος.

Το μερίδιο της στρατιωτικής βοήθειας για το οποίο δεσμεύονται οι ευρωπαϊκές χώρες του ΝΑΤΟ και ο Καναδάς ανέρχεται επομένως σε περίπου 40 δισεκατομμύρια ευρώ το 2026 και για το επόμενο έτος, τόνισαν επίσης πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Παράλληλα, σύμφωνα το κείμενο, οι ηγέτες των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), πρόκειται να επιβεβαιώσουν την «ακλόνητη δέσμευσή» τους στη συλλογική άμυνα βάσει του Άρθρου 5 της Συμμαχίας.

Σύμφωνα με αποκλειστική πληροφορίες του Reuters, μάλιστα, οι ηγέτες του ΝΑΤΟ αναμένεται να δηλώσουν ότι «το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα» και να καλέσουν την Τεχεράνη να σεβαστεί πλήρως την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ.

Πηγή: skai.gr

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