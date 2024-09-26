Ερντογάν για εκλογές ΗΠΑ: Να μην μην νοσταλγούμε τον προηγούμενο πρόεδρο

Τις προσδοκίες του για την «επόμενη ημέρα» των αμερικανικών εκλογών με αναφορά στο ζήτημα των F-35 εξέφρασε ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλη Κωστίδη, ο Τούρκος Πρόεδρος, τόνισε πως ελπίζει «αυτός που θα έρθει να μη μας κάνει να νοσταλγούμε τον προκάτοχό του», εξηγώντας πως στην Αμερική, το θέμα των F-35 «δεν το ζήσαμε μόνο την περίοδο του κ. Ντόναλντ Τραμπ, αλλά συνεχίστηκε και μετά».

«Όλοι αυτοί μας έκαναν να ζήσουμε αυτή την απογοήτευση», συνόψισε δηλώνοντας πως αναμένει το τι μέλλει γενέσθαι όντας δυσαρεστημένος τόσο από τη στάση Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατικών συνολικά, το προηγούμενο διάστημα.

«Έχουμε απαίτηση 1 δισ. 450 εκατ. δολάρια. Δεν είναι μικρό νούμερο. Τώρα, θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε μέτρα για την είσπραξη αυτής της απαίτησης. Με όλα αυτά, τι θα φέρει το αποτέλεσμα των εκλογών του Νοεμβρίου; Πρέπει να το δούμε και αυτό. Ελπίζω ότι ως αποτέλεσμα αυτής της δουλειάς, θα βάλουμε και πάλι στη ζυγαριά τις σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ ανάλογα. Θα κάνουμε τα βήματά μας ανάλογα. Ελπίζουμε ότι το αποτέλεσμα θα είναι ευεργετικό», είπε χαρακτηριστικά.

