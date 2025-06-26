Η Άννα Γουίντουρ αποχωρεί από την αρχισυνταξία της Vogue

Η αρχισυντάκτρια της αμερικανικής έκδοσης του περιοδικού Vogue Άννα Γουίντουρ, μια εμβληματική προσωπικότητα στον χώρο της μόδας, που αποτέλεσε την έμπνευση για τη διάσημη ταινία «Ο διάβολος φοράει Πράντα», αποχωρεί έπειτα από σχεδόν 40 χρόνια στη διεύθυνση του περιοδικού, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

«Έκπληξη! Έπειτα από 37 χρόνια, η Άννα Γουίντουρ παραιτείται από τη θέση της αρχισυντάκτριας του Vogue USA. Ανακοίνωσε την είδηση το πρωί της Τετάρτης στους εργαζομένους» ανέφερε η Daily Front Row, περιοδικό που ειδικεύεται στον τομέα της μόδας.

Η Αμερικανοβρετανίδα Γουίντουρ είναι σήμερα 75 ετών. Στην πολύχρονη καριέρα της εργάστηκε σε διάφορα περιοδικά στη Βρετανία και τις ΗΠΑ και το 1985 ανέλαβε αρχισυντάκτρια της βρετανικής έκδοσης του Vogue, ενώ τρία χρόνια αργότερα μετακινήθηκε στην αμερικανική έκδοση του περιοδικού. Έχει τιμηθεί με πολλά βραβεία και αξιώματα και είναι επίσης γνωστή για τη φιλανθρωπική δράση της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

